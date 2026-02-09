Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 18:13

Роспатент зарегистрировал пять товарных знаков французкого бренда

L'Oreal закрепила права на бренды Lancome и «Мэйбеллин» в России

Фото: Alexis Sciard/IMAGO/Global Look Press
Французская компания L'Oreal зарегистрировала в России пять товарных знаков, передает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента. Заявки на регистрацию подавались в период с января по март 2025 года. Положительное решение по ним ведомство вынесло в феврале 2026 года.

Согласно документам, права на использование брендов оформлены для таких марок, как Lancome, «Мэйбеллин», Alien, Essie и Pureology Professional Color Care. Регистрация позволяет компании реализовывать под этими названиями парфюмерию, косметику, средства для ухода за кожей и волосами, а также масла.

L'Oreal является одним из крупнейших игроков мирового косметического рынка со штаб-квартирой в пригороде Парижа. В 2022 году компания объявляла о временном закрытии своих розничных магазинов на территории Российской Федерации, однако теперь официально закрепила права на ключевые торговые наименования.

Ранее сообщалось, что люксовый бренд Chanel подал в Роспатент две новые заявки на регистрацию своих товарных знаков в России, несмотря на уход с рынка. Документы от швейцарской компании «Шанель САРЛ», являющейся правообладателем бренда, поступили 29 января и 2 февраля 2026 года.

