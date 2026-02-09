Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 17:48

В Казахстане поменяют конституционную формулировку о русском языке

В проекте Конституции Казахстана изменили формулировку о русском языке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В проекте новой Конституции Казахстана изменили формулировку о статусе русского языка, сообщил зампред Конституционного суда Бакыт Нурмуханов. Речь идет о статье, которая регулирует использование русского в государственных органах, передает Ulysmedia.kz.

В первоначальном тексте говорилось, что русский язык употребляется в госорганах «наравне» с казахским. Теперь это слово решено заменить на «наряду».

Рабочие группы принимают меры, чтобы формулировки законов были проще и понятнее для всех. Особое внимание уделяется тому, чтобы термины и смысл текста были согласованы. <…> В статье 9 новой конституции слово «тең» («равный». — NEWS.ru) заменили на «қатар» («наряду». — NEWS.ru), — сказал Нурмуханов.

Он добавил, что к работе над текстом привлекались эксперты из правительства, парламента, администрации президента и лингвисты. Их задача — сделать документ единообразным по терминологии и смыслу.

Ранее в Казахстане запретили автономера, которые ассоциируются с гомосексуалистами (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). При этом с января 2026 года автомобилистам дали возможность выбирать на заказ сочетания букв.

Казахстан
конституция
русский язык
проекты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Анфиса Чехова вышла замуж
Генерал раскрыл, почему российский Су-75 станет кошмаром для Пентагона
Убивал при детях: в Казахстане накажут полицейских-бездельников
В Словакии признали нарушение важного соглашения с Россией
Толпа накричала на короля Британии из-за его опального брата
Что не так с олимпийскими медалями: почему они ломаются, кто пожаловался
В Италии назвали Коростелева «умничкой» после выступления на ОИ-2026
Футболисты «Крыльев Советов» и «КАМАЗа» устроили массовую драку в Турции
Рябков раскрыл, почему переговоры по новому ДСНВ невозможны
Акробат сломал ногу во время выступления
Британию призвали признать «ужасающий провал» Brexit
Лавров посоветовал ЕС не питать иллюзий насчет поддержки войск американцами
Пашинян заявил о необратимости мирного процесса Армении с Азербайджаном
«Как дети малые»: США снова публично унизили европейских союзников
Балтийский фронт вместо украинского: Европа бросает танки к границам РФ
Море выбросило на берега Камчатки 17-метровый труп
Стармера призвали уйти в отставку
Макрон обратился к системе американского правосудия по делу Эпштейна
Раскрыты неизвестные детали военной операции под Славянском и Краматорском
Армированная нить в паху, увеличение пениса: как жульничают западные атлеты
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.