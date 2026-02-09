В Казахстане поменяют конституционную формулировку о русском языке В проекте Конституции Казахстана изменили формулировку о русском языке

В проекте новой Конституции Казахстана изменили формулировку о статусе русского языка, сообщил зампред Конституционного суда Бакыт Нурмуханов. Речь идет о статье, которая регулирует использование русского в государственных органах, передает Ulysmedia.kz.

В первоначальном тексте говорилось, что русский язык употребляется в госорганах «наравне» с казахским. Теперь это слово решено заменить на «наряду».

Рабочие группы принимают меры, чтобы формулировки законов были проще и понятнее для всех. Особое внимание уделяется тому, чтобы термины и смысл текста были согласованы. <…> В статье 9 новой конституции слово «тең» («равный». — NEWS.ru) заменили на «қатар» («наряду». — NEWS.ru), — сказал Нурмуханов.

Он добавил, что к работе над текстом привлекались эксперты из правительства, парламента, администрации президента и лингвисты. Их задача — сделать документ единообразным по терминологии и смыслу.

