Горчица за 10 минут: рассол творит чудеса!

Мечтаете о свежей острой горчице, которая затмит вкус любого соуса из магазина? Рецепт на основе горчичного порошка и обычного рассола сделает это реальностью за считаные минуты. Идеально для мяса, овощей или просто к хлебу — просто и вкусно.

Возьмите 100 мл рассола от огурцов либо помидоров, слегка подогрейте в сотейнике до 35 градусов. В отдельной емкости смешайте 50 г порошка горчицы и ложку сахара, потихоньку подливайте подогретый рассол, взбивая до однородной пасты без грамма комков. Для более мягкой консистенции долейте рассол. Введите столовую ложку масла и каплю уксуса — это придаст нежности и уравновесит вкус. Переместите массу в банку из стекла, закупорьте и дайте постоять 8–10 часов на столе, пока горчица не наберется силы.

В холодильнике такая горчица протянет 3 недели, всегда готовая к употреблению. Удивите семью — результат превзойдет ожидания!

Калорийность — 197 ккал на 100 г.

Ранее мы поделились рецептом хрустящей квашеной капусты с редисом.