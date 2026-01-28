Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 10:10

Квашеная капуста с редисом: секрет хруста

Квашеная капуста с редисом
Берите свежий плотный кочан белокочанной капусты поздних сортов, 3-4 сочных красных редиса, пару морковок, пару ложек крупной не йодированной соли и чайную ложку семян укропа или тмина. Редиc подарит остринку и хруст, морковка смягчит вкус сладостью.

Нарежьте капусту как можно тоньше, редис с морковью покрошите на терке с большими дырочками. Высыпьте в большую емкость, всыпьте соль и помните ладошками минут 7, дожидаясь обильного сока. Всыпьте специи, утрамбуйте в стерильную трехлитровую банку и залейте рассолом. Поставьте под свободную крышку в теплое место на 3-4 дня. Первые дни ворошите палочкой, чтобы ушел лишний газ. Как подкислит – перенесите в прохладу!

Квашеная капуста с редисом станет отличным дополнением к блюдам из мяса или самостоятельной закуской. Она укрепляет иммунитет и долго не портится. Экспериментируйте!

Елизавета Макаревич
