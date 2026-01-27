Никакой больше простой жареной курицы. Готовим в сливочно-грибном соусе — томленое, тающее во рту филе для идеального ужина

Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Фото: D-NEWS.ru
Никакой больше простой жареной курицы. Готовим в сливочно-грибном соусе — томлёное, тающее во рту филе для идеального ужина. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для романтического ужина или особенного семейного обеда.

Получается обалденная вкуснятина: нежнейшее, сочное куриное филе, пропитанное бархатистым и ароматным сливочным соусом с нотами жареных грибов и чеснока.

Для приготовления вам понадобится: 500 г куриного филе, 300 г шампиньонов, 1 луковица, 250 мл сливок 20%, 2 зубчика чеснока, соль, перец, растительное масло, свежая зелень. Курицу нарежьте средними кусочками, обжарьте на сильном огне до румяной корочки и переложите в тарелку. В той же сковороде обжарьте нарезанные грибы с луком до золотистости. Верните курицу к грибам, добавьте пропущенный через пресс чеснок, посолите и поперчите. Влейте сливки, доведите до кипения, убавьте огонь и тушите под крышкой 10-12 минут. Подавайте с любым гарниром, обильно посыпав зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

