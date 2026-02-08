Казалось бы, горчица и сливки, но этой курочкой хочется объедаться — простой рецепт домашней вкуснятины

Казалось бы, горчица и сливки, но этой курочкой хочется объедаться — простой рецепт домашней вкуснятины

Нежная курица в сливочно-горчичном соусе получается ароматной, сочной и очень насыщенной по вкусу. Простые ингредиенты превращаются в настоящее домашнее блюдо, которое отлично подойдет и для ужина, и для гостей. Готовится легко, всегда удается и не требует сложных продуктов.

Ингредиенты: курица (любые части, кроме грудки) — около 1 кг, чеснок — 3–4 зубчика, сливки — 1 стакан, дижонская горчица — 1 ст. л. с горкой, лавровый лист — 2 шт., мука — для обвалки, черный перец — по вкусу, соль — по вкусу, растительное масло — для жарки, вода — по необходимости.

Приготовление: курицу нарезают порционными кусочками, солят, перчат, обваливают в муке и обжаривают на разогретом масле до румяной корочки. Перекладывают на тарелку. В той же сковороде слегка обжаривают измельченный чеснок. Добавляют горчицу, вливают сливки и немного воды, кладут лавровый лист и тщательно перемешивают до однородного соуса. Возвращают курицу в соус, накрывают крышкой и тушат на слабом огне 25–30 минут до мягкости. При необходимости регулируют соль и перец. Подают с картофельным пюре, рисом или макаронами. Соус получается настолько вкусным, что хочется собрать его до последней капли.

Ранее мы делились простым рецептом. Из куриной грудки — в ресторанный шедевр. Классный сливочный соус.