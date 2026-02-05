Зимняя Олимпиада — 2026
Сделать надсечки и пожарить: из куриной грудки — в ресторанный шедевр. Классный сливочный соус

Обычное куриное филе легко превратить в изысканное блюдо. Нежное мясо, сливочный соус и сочные томаты создают идеальное сочетание. Готовится просто, а вкус — как в хорошем ресторане. Отличный вариант для ужина, когда хочется порадовать себя и близких без лишней суеты.

Ингредиенты: куриное филе — 2 шт., соль — по вкусу, сушёный чеснок — по вкусу, копчёная паприка — по вкусу, чёрный перец — по вкусу, помидоры черри — 150 г, сливочный сыр — 100 г, жирные сливки — 60 мл, свежая зелень — по вкусу, сливочное масло — для жарки.

На курином филе делают глубокие надрезы, не прорезая до конца. С другой стороны натирают специями. Обжаривают на сливочном масле до золотистой корочки по 4–5 минут с каждой стороны. На отдельной сковороде слегка обжаривают помидоры черри около 2 минут. Добавляют сливочный сыр и сливки, перемешивают, тушат 4–5 минут до однородного соуса. Обжаренное филе перекладывают в соус, отправляют в духовку и готовят ещё 5–7 минут до полной готовности. Перед подачей посыпают свежей зеленью. Подают горячим — сочным, ароматным и невероятно нежным.

Ранее мы делились рецептом ресторанного вкуса за 20 минут. Сливочная паста с курицей и шампиньонами.

