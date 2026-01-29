Зимняя Олимпиада — 2026
Король татарской кухни: зур бэлиш с мясом — сочный пирог для всей семьи!

Лучший татарский пирог с мясом!
Если вы хотите приготовить блюдо, которое разом заменит и первое, и второе, и хлеб, — это однозначно татарский бэлиш. Весь секрет этого легендарного пирога заключается в том, что мясо и картофель томятся внутри теста в собственном соку, превращаясь в нежнейшее жаркое.

Для теста смешайте в миске 150 г густой сметаны, 500 г пшеничной муки, 100 г растопленного сливочного масла и 0,5 ч. л. соли. Замесите плотное, но эластичное тесто и дайте ему отдохнуть под полотенцем 30 минут.

Для начинки возьмите 600 г жирной говядины или баранины и нарежьте мясо кубиками примерно по 1 см (фарш здесь не подходит, только рубленое мясо!). Добавьте 600 г очищенного картофеля, нарезанного такими же кубиками, и 2 крупные мелко порубленные луковицы. Обильно посолите, добавьте 1 ч. л. черного молотого перца и тщательно перемешайте начинку руками.

Разделите тесто на две неравные части. Большую раскатайте и выложите в глубокую форму так, чтобы края свисали. Плотно набейте форму начинкой, накройте меньшим пластом теста и плотно защипните края «косичкой». В центре сделайте отверстие и заткните его небольшим шариком из теста («пробкой»). Запекайте в разогретой до 180 °C духовке около 1,5–2 часов. За 30 минут до готовности выньте «пробку», влейте в отверстие 100 мл наваристого мясного бульона и закройте обратно — это сделает пирог невероятно сочным.

  • Совет: традиционно бэлиш едят, срезая верхнюю «крышечку» из теста, раскладывая начинку по тарелкам ложкой, а затем разламывая пропитанные бульоном бортики и дно.

