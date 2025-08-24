Переговоры Путина и Трампа на Аляске
24 августа 2025 в 12:34

На Солнце произошла мощная вспышка

Вспышка предпоследнего класса мощности произошла на Солнце днем 24 августа, сообщается на официальном сайте Института прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова. По словам ученых, событие зафиксировали в 11:36 по московскому времени.

В 11:36 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 16 минут, — отметили в институте.

Специалисты подчеркнули, что сейчас идет вторжение в околоземное космическое пространство потоков низкоэнергичных протонов, которое не превышает фоновых значений. Геомагнитное поле преимущественно спокойное, поэтому магнитных бурь, вероятнее всего, ожидать не стоит.

Накануне, 23 августа, ученые зарегистрировали мощную вспышку на Солнце, которая длилась 72 минуты. Ей предшествовала другая аналогичной мощности. Утром того же дня была зафиксирована более слабая активность класса C1.2.

До этого сотрудники Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН зафиксировали на Солнце одну из самых мощных солнечных вспышек за последние годы. Специалистам удалось снять на видео, как огромный протуберанец — выброс раскаленной плазмы — оторвался от поверхности светила и направился в сторону Марса.

