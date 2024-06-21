Изменял Миддлтон, избавился от Гарри: самые громкие скандалы принца Уильяма

Фото: Pete Maclaine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Принц Уильям

21 июня британскому принцу Уильяму исполняется 42 года. Сын принцессы Дианы считается первым наследником на трон после короля Карла III. В какие скандалы попадал Уильям, сколько у него было девушек до свадьбы с Кейт Миддлтон и как он ведет себя в кругу семьи — в материале NEWS.ru.

В какие скандалы принц Уильям попадал до женитьбы

В молодости принца Уильяма называли «грозой девушек». Первой возлюбленной представителя королевской семьи называют Джессику Крейг, с которой он познакомился в Кении, где жила семья девушки. Уильяму и его избраннице было по 16 лет, они даже в шутку обручились, но вынуждены были расстаться.

Когда наследник престола уже состоял в отношениях с будущей женой Кейт Миддлтон, он вновь встретился с Джессикой. В 2007 году несостоявшаяся невестка Карла III вышла замуж за профессора Джонатана Бейли. Она пригласила на свадьбу принца Уильяма. Такой шаг Крейг, которая отправилась под венец беременной, вызвал немало разговоров. Ходили слухи, что Уильям — отец ребенка Джессики, но эта информация не подтвердилась.

В том же году одному из папарацци удалось заснять, как Уильям держит за грудь какую-то незнакомку. Позже писали, что во время службы в армии принц провел ночь с другой девушкой в казарме.

По слухам, у Уильяма был роман с арабской принцессой Латифой. Согласно другим источникам, принц встречался с ее старшей сестрой — принцессой Шамсой. Издание New York Post даже написало, что у Уильяма возникла связь с Камиллой Аль-Файед — дочерью владельца Harrods и сестрой Доди Аль-Файеда — последнего избранника принцессы Дианы, который погиб с ней в аварии.

Как писали британские СМИ, Уильям встречался с Изабеллой Кэллторп. Девушка была единоутробной сестрой Крессиды Бонас, которая одно время состояла в отношениях с принцем Гарри. Изабелла оказалась серьезной соперницей Миддлтон: Уильям даже был готов порвать с Кейт, и некоторое время они не встречались.

Из-за того, что принц часто увлекался другими девушками и уходил от Кэтрин, в прессе ее называли «ждущей Кейт». Но Миддлтон получила предложение руки и сердца от Уильяма и 29 апреля 2011 года вышла за него замуж. Пару обвенчали в Вестминстерском аббатстве. Бабушка принца королева Елизавета II присвоила Уильяму титулы герцога Кембриджского, графа Стратернского и другие, а Миддлтон стала Ее Королевским Высочеством герцогиней Кембриджской.

Тем не менее, как писали английские таблоиды, принц не отказался от встреч с любовницами даже после женитьбы. Самой известной из них стала Роуз Хэнбери, маркиза Чамли. Она родом из аристократической семьи, ее бабушка была подружкой невесты на свадьбе королевы Елизаветы II. Сама Роуз работала моделью и была секретарем у бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра.

По сообщениям источников, Уильям и Роуз были любовниками в 2009-м, но их связь продлилась недолго. Когда Уильям женился на Кейт, Роуз вышла замуж за 49-летнего маркиза Дэвида Чамли, который старше ее на 23 года. Пары дружили семьями.

Фото: d75/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Принц Уильям и Кейт Миддлтон

С кем принц Уильям мог изменять Миддлтон

Однако, по информации СМИ, спустя 10 лет Уильям вновь начал изменять Кейт с маркизой. Когда эти данные были опубликованы в прессе, Букингемский дворец официально вмешался в ситуацию, и все заметки были опровергнуты, а статьи в интернете удалены.

В марте 2024 года появились слухи о возобновлении любовной связи Уильяма и Роуз. Пользователи TikTok обсуждали, правда ли, что Роуз забеременела от принца. Источники, близкие ко двору, и сама маркиза опровергали эти данные, однако никакого официального опровержения дворец не выпустил.

Когда в начале 2024-го жители Соединенного Королевства заметили, что Кейт уже несколько месяцев не появлялась на публике, СМИ подозревали Уильяма в очередной измене. По сообщениям британских таблоидов, у герцогини случился нервный срыв из-за очередного эпизода неверности супруга. Впоследствии выяснилось, что у Кейт обнаружили рак и она проходит лечение.

В какие скандалы принц Уильям попадал после свадьбы с Кейт

В 2013 году, когда Кейт была беременна, Уильям отправился без нее на свадьбу друзей, где танцевал до утра. На вечеринке, которую издание Vanity Fair описывало как «марафонскую попойку», друг Уильяма случайно его ударил, и принц лишился переднего зуба. Вместо того чтобы дальше веселиться, сын Карла III экстренно поехал в стоматологию. По данным источников Daily Mail, Уильям тогда шутил: начнись у Кейт той ночью роды, ему пришлось бы беззубо улыбаться перед камерами.

В 2017 году сразу после рождения третьего ребенка принц отправился в небольшой отпуск со своими друзьями на горнолыжный курорт в Швейцарских Альпах. В прессе появились снимки, на которых наследник престола был запечатлен в окружении незнакомок. Из-за поездки Уильям даже пропустил службу в честь Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве, которую Елизавета II считала «одной из самых важных» дат в королевском календаре.

Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Принц Уильям

Каким принц Уильям будет королем Великобритании

Эксперт по международным отношениям, политолог Мовсес Газарян предположил в разговоре с NEWS.ru, что у Уильям непременно займет престол, если не случится ничего непредвиденного. По словам собеседника, реноме для принца очень важно и он в принципе не допускал вопиющих ошибок. В отличие от младшего брата, Уильям никогда публично не ругал собственную семью и по большому счету в каких-то скандалах, вредящих авторитету монархии, не участвовал.

«Каким окажется Уильям монархом? Все будет зависеть от конъюнктуры. Карл III старается демонстрировать себя реформатором, пробует различные подходы. Стиль Уильяма зависит от множества политических процессов, от психологической атмосферы в королевстве. Но уверен, что Уильям сделает все возможное, чтобы институт монархии по-прежнему пользовался уважением в британском обществе. Все-таки репутация для королевской семьи очень важна. Так вот, со стороны Уильяма, на мой взгляд, ошибок вряд ли стоит ждать», — предположил Газарян.

Эксперт не исключил, что Уильям взойдет на трон досрочно, учитывая онкологическое заболевание Карла III, из-за которого король не сможет исполнять свои обязанности. По мнению Газаряна, вряд ли нынешний монарх легко отдаст место, которого ждал всю жизнь.

«Карл III ставил своей целью демонстрировать максимальную эффективность монархии как института, а также свои личные достижения. Поэтому, полагаю, он до последнего будет выполнять свои обязанности в рамках правил, не отречется от престола», — подытожил политолог.

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Принц Уильям с семьей

Как принц Уильям ведет себя в семье

В книге о королевской семье журналист Омид Скоби считает, что принц создает обманчивое впечатление на публике. По его словам, в обществе Уильям — добропорядочный джентльмен, но за закрытыми дверями — беспощадный тиран, который не скрывает, что хочет поскорее занять трон. Скоби пишет, что для Уильяма Карл III недостаточно компетентен и должен поскорее уступить ему место.

Старший сын принцессы Дианы пытается дистанцироваться от отца, так как популярен среди подданных, а низкий рейтинг нынешнего монарха может ему навредить, считает журналист.

Скоби напомнил, что принц стал брать на себя важные миссии еще при жизни бабушки. Например, именно Уильям в 2020 году сыграл ключевую роль в судьбе принца Гарри и его жены, американской актрисы Меган Маркл. В итоге младшего брата с супругой исключили из королевской семьи. В 2022-м Уильям стал инициатором опалы в отношении родного дяди, принца Эндрю. Из-за секс-скандала, в который попал брат Дианы, его лишили титулов.

Приближенные принца утверждают, что наследник престола быстро теряет самообладание, если узнает неприятную новость. Как рассказывал один из придворных, если Карл III прислушивается и к голосу разума, и к собственному сердцу, то Уильям — хладнокровен, он «просто хочет достигнуть цели и не видит никаких проблем, если для этого не нужно брать пленных». Другой говорил, что старший сын короля может быть жестким, когда хочет получить желаемое быстро и эффективно.

Фото: POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press Принц Уильям

Как принц Уильям избавился от Гарри и Меган Маркл

Уильям и Гарри поссорились в 2017 году, когда второй объявил о помолвке с американской актрисой Меган Маркл. Старший брат и Кейт Миддлтон просили его не торопиться. Гарри воспринял их уговоры как признак враждебности к его любимой женщине. Свадьба младшего сына Карла III состоялась, но Меган так и не смогла стать полноценным членом семьи. Бракосочетание прошло в марте 2018 года.

Ссора между Уильямом и его братом началась после того, как пресса обвинила молодую жену Гарри в буллинге и издевательствах над прислугой. Вероятно, невестка пришла к выводу, что скандальную информацию в печать передал ее деверь Уильям.

У Меган также не сложились отношения с Кейт. В итоге в 2020 году Гарри и его супруга официально покинули и семью, и Англию, сохранив за собой только титулы герцога и герцогини Сассекских. Историк и королевский биограф Роберт Лейси в книге «Битва братьев» писал, что Уильям просто «выбросил Гарри» из Кенсингтонского дворца.

Через год в интервью американской телеведущей Опре Уинфри Маркл обвинила монарших особ в расизме, заявив, что они обсуждали, каким будет цвет кожи у ее ребенка от Гарри. Принц тоже начал высказываться в адрес семьи, и в книге «Запасной» раскрыл много секретов дворца, из-за чего его отношения и с братом, и с отцом стали еще хуже.

Сколько денег у принца Уильяма

Осенью прошлого года Уильям посещал молодежную организацию Hideaway Youth Project в Манчестере, и там 11-летний мальчик Амир Хассан спросил, сколько денег у принца на банковском счете. The Telegraph писал, что вопрос поставил будущего короля в тупик — он ответил, что не знает.

Фото: POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press Принц Уильям во время визита в молодежный проект Hideaway в Манчестере

Как говорил королевский эксперт Ричард Фицуильямс Time, посчитать чистый капитал монаршей семьи очень сложно. Возможно, точное состояние любого из Виндзоров неизвестно им самим, оценки варьируются. Один источник утверждает, что на счетах Уильяма лежат $100 млн. По данным The Daily Express и других агентств, состояние увеличилось до более чем $1 млрд, когда принц унаследовал частное поместье Корнуолл стоимостью 1 млрд фунтов стерлингов ($1,3 млрд). Оно перешло старшему сыну Карла III, когда отец занял престол.

В 2022–2023 годах герцогство получило рекордную прибыль в 24,048 млн фунтов стерлингов, из которых монарху досталась половина — до его вступления в мае на престол. Уильям заработал на поместье Корнуолл 12,773 млн фунтов стерлингов. «На руки» ему досталось лишь 5,9 млн, потому что герцогство сохранило 6,873 млн для «целей оборотного капитала» — повседневного управления имением.

Уильяма также публично критиковали, когда он вовремя не обнародовал отчет о доходах в первый год своего пребывания в новом статусе, но принц быстро исправился. В прессе регулярно появляются призывы к Виндзорам допустить бездомных людей в пустующие палаты дворцов. В ответ на это Уильям запустил пятилетнюю кампанию Homewards, нацеленную на искоренение бездомности в шести городах Великобритании.

Помимо прочего, принц и его брат Гарри получили наследство от принцессы Дианы — $21,3 млн, и от прабабушки по отцовской линии, королевы-матери — около 14 млн фунтов стерлингов по состоянию на 2002 год ($17,6 млн по нынешнему курсу).

Уильям также самостоятельно зарабатывал деньги. По данным Forbes, во время службы в армии в 2006–2013 годах он получал от $68 тыс. до $74 тыс. в год. После этого он работал в благотворительной организации East Anglian Air Ambulance, но пожертвовал всю зарплату в размере $62 тыс. на нужды этой компании.

В 2017 году Уильям стал полноправным членом королевской семьи. Он начал получать доход — от участия в общественных мероприятиях в качестве покровителя благотворительных организаций, представителя страны и короны.

Его проживание, поездки и домашние расходы оплачиваются из так называемого суверенного гранта — процента, который королевская семья получает с прибыли от своих обширных владений, передаваемой правительству Великобритании. Исторически эта доля составляла 15%, но в 2017-м сумма была увеличена до 25% в течение 10 лет, чтобы покрыть расходы на ремонт Букингемского дворца. Однако с 2024 года она упадет до 12%.

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