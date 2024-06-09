Булимия Дианы, рак Миддлтон, пьянство Маргарет: что губит принцесс Британии

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Принцесса Диана в представлении ИИ

Как сообщил принц Уильям на мероприятии в память героев Второй мировой войны в Портсмуте, его супруга Кейт Миддлтон, у которой диагностировали рак, постепенно идет на поправку после перенесенного лечения. Британцы переживают за герцогиню, так как она давно не появлялась на публике. Некоторые иностранные СМИ и вовсе считают, что Миддлтон умерла. У кого еще из представительниц королевской семьи была непростая судьба — в материале NEWS.ru.

Предвидела ли принцесса Диана гибель

Принцесса Диана была представительницей одного из самых знатных родов Великобритании — Спенсеров. Ее предки служили при дворе, занимали высокие посты и вступали в династические браки. Например, на генеалогическом древе леди Ди можно найти даже Уинстона Черчилля.

Диана росла в роскоши, но ее жизнь трудно назвать беззаботной. В детстве она стала свидетельницей домашнего насилия со стороны отца. Джон Спенсер регулярно сильно избивал жену, Фрэнсис Рош. Позже родители леди Ди развелись.

Когда Диана встретила будущего мужа, принца Чарльза, вся английская общественность знала, что наследник короны любит другую девушку — Камиллу. Однако Елизавета II не могла позволить сыну жениться на избраннице. Причина была достаточно веская: королева знала об «интрижке» 18-летней Камиллы с парнем по имени Кевин Берк и сомневалась в ее девственности. Согласно традициям, невеста принца должна была сохранять невинность до брака.

Чтобы разлучить возлюбленных, девушку быстро женили на офицере Эндрю Паркере-Боулзе, а Чарльза — на леди Ди. Но браки не помешали отношениям принца и Камиллы.

Диана сменила родительский дом на дворец, но и там ее ждали страдания. Леди Ди приходилось скрывать от общественности, что Чарльз состоит в интимной связи с другой женщиной, и делать вид, что у них с мужем все прекрасно. Из-за этих эмоций у принцессы начались булимия и депрессия.

Отношения супругов совсем ухудшились после рождения второго сына Гарри, когда принц Чарльз съехал от жены. Поговаривали, что он начал жить вместе с Камиллой.

Фото: Obertreis/Global Look Press Принцесса Диана и ее муж принц Чарльз в оперном театре Мюнхена, 1987 год

Чтобы показать мужу, как она страдает из-за его выходок, леди Ди начала общаться с представителями СМИ. Через месяц после того, как супруги заявили о прекращении отношений, британская пресса опубликовала расшифровку телефонного разговора Камиллы и принца.

- О Боже. Я бы хотел жить в твоих брючках или что там на тебе. Все было бы гораздо проще.

- Во что бы ты тогда превратился, в пару трусиков?

Несомненно, эта запись вызвала негодование во дворце. Диану обвинили в нарушении королевского протокола за предоставление этих данных.

Когда стало известно, что у леди Ди начался роман с Доди Аль-Файедом, сыном египетского предпринимателя, СМИ буквально начали следить за ней. В итоге именно из-за папарацци машина, в которой ехала принцесса, попала в аварию в туннеле у моста Альма в Париже. Диана скончалась от полученных травм, ее возлюбленный и водитель также погибли.

Есть версия, что в гибели Дианы могут быть виноваты члены королевской семьи.

«После ее смерти бывший дворецкий принцессы, Пол Баррелл, показал прессе письмо со следующем содержанием: „Сегодня, в октябре, я сижу здесь за своим рабочим столом и мечтаю, чтобы кто-нибудь обнял меня и подбодрил, заставил оставаться сильной и высоко держать голову. Этот конкретный этап в моей жизни самый опасный. <...> планирует «аварию» в моей машине, отказ тормозов и серьезную травму головы, чтобы расчистить Чарльзу путь к женитьбе», — писали журналисты Independent.

Фото: Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Дань уважения у Кенсингтонского дворца в преддверии 20-й годовщины смерти принцессы Дианы

Изменял ли принц Уильям больной раком Миддлтон

Поскольку леди Ди была любимицей британцев, жены ее сыновей старались быть похожими на их мать. Кейт Миддлтон похожа на Диану своей любовью к благотворительности и женственными нарядами. Супруга Гарри Меган Маркл так же, как и его мать, нарушала королевский протокол.

Кейт и Уильям познакомились в престижном Сент-Эндрюсском университете. Сначала они дружили, но с 2005 года начали появляться вместе на публике. Весной 2007-го СМИ написали о расставании пары, но в августе Кейт и Уильям официально заявили о возобновлении отношений. Свадьба возлюбленных состоялась в апреле 2011 года.

Фото: z03/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Один из двух официальных портретов, которые принц Уильям и мисс Кейт Миддлтон решили опубликовать в ознаменование своей помолвки, 2011 год

Раньше эта девушка была лучшей подругой принцессы, часто появлялась в кругу королевской семьи. В 2019 году между Кейт и Уильямом произошел разлад. Они даже не выходили вместе на публику. Сначала пресса решила, что это случилось из-за холодных отношений принцессы с Меган Маркл. Однако, как выяснили СМИ, в этом была виновата другая женщина — «деревенская соперница» Кэтрин маркиза Роуз Хэнбери. Принцесса ранее дружила с ней.

Тогда английские издания начали писать, что Уильям изменил Кейт с Роуз и герцогиня поставила мужу ультиматум: либо маркиза, либо их брак. Особое внимание журналисты обратили на то, что дом Хэнбери находился всего в трех километрах от семейного гнезда королевской пары, Анмер-холла, и это могло позволить Уильяму чаще видеться с предполагаемой любовницей.

В ноябре 2023-го Миддлтон исчезла: она больше не присутствовала на официальных мероприятиях и не появлялась на публике. СМИ вспомнили эту историю с маркизой Роуз и начали распространять информацию, что Кэтрин не появляется на публике в знак протеста против новой измены мужа.

Однако 22 марта 2024 года в официальных аккаунтах Кейт и Уильяма появилось видео, в котором принцесса рассказала, что все это время она боролась с раком и проходила химиотерапию. После публикации обращения в сети начали появляться разговоры, что это видео — фейк. Однако, англоязычные издания опровергли эту информацию.

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Некоторые отметили, что похожий свитер был на ней в ролике 2016 года, снятом для кампании по охране психического здоровья Heads Together. Пользователи заявляют, что кадры из прошлого использовались для создания дипфейка.

«Однако это просто похожие предметы одежды — не более. Стоит заметить, что февраль в Британии был самым теплым в истории, а последняя неделя на юго-востоке Англии выдалась солнечной, поэтому желтые цветы, виднеющиеся на заднем плане, также соответствуют реальности, поскольку нарциссы в настоящее время распустились в Великобритании», — заявило издание Newsweek.

У поклонников Кэтрин возникло еще больше подозрений, когда 31 марта, в День матери, пресс-служба Кенсингтонского дворца опубликовала фото Кейт с детьми. На изображении заметили следы грубого фотошопа. В результате дворец выпустил официальное извинение со ссылкой на слова Кейт. Она якобы призналась, что сама редактировала фото. Однако мало кто поверил этому заявлению.

События, происходящие вокруг девушки, начали называть «Кейтгейтом». «Трагическая судьба принцессы Дианы, откровения принца Гарри и Меган Маркл заставили общественность испытывать глубокое недоверие ко дворцу. В свою очередь сериал „Корона“ от Netflix еще больше драматизировал запутанную семейную историю членов королевской семьи. Во многом именно это и заставляет пользователей додумывать теории заговора», — заявил Forbes.

Даже если спекуляции вокруг Кейт Миддлтон окажутся обычными домыслами, ясно одно: дворец не справляется с распространением технологий. Они пытаются действовать старыми методами, которые работали при жизни леди Ди. Однако сегодня гораздо сложнее утаить какую-либо информацию, так как то, что попадает в интернет, практически невозможно оттуда убрать.

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press Кейт Миддлтон

Как закончила жизнь Маргарет, сестра Елизаветы II

Сестру королевы Елизаветы II Маргарет часто называли бунтаркой. В один вечер она могла сначала поужинать на приеме, а потом надеть байкерскую куртку и уехать на мотоцикле со своим любовником. «Если есть хорошая принцесса, должна быть плохая», — эти слова принцессы Маргарет стали крылатыми.

Еще в детстве сестра Елизаветы II поняла, что никогда не станет королевой, так как трон перейдет ее старшей сестре. Маргарет знала: ей придется прожить жизнь в королевских рамках и ограничениях, не являясь при этом даже королевой.

Первой любовью принцессы стал главный конюший при дворе Питер Таунсенд. Он участвовал в битве за Британию, одном из самых кровопролитных сражений Второй мировой войны. Питер был женат и старше принцессы на 16 лет.

Фото: Kodak Collection/NMeM/PERD001304/Global Look Press Принцесса Маргарет, 1942 год

После смерти отца Маргарет Георга VI Питер развелся с женой и сделал предложение принцессе. Однако англиканская церковь решительно отказала им в браке, так как для главного конюшего это был бы второй брак. В итоге Питера Таунсенда отправили на срочную службу в Брюссель, подальше от Лондона, а Маргарет запугали и пригрозили отлучением от церкви.

Спустя два года конюший вернулся в Лондон, но сестра Елизаветы заявила, что передумала выходить за него замуж. Вскоре девушка познакомилась с фотографом Энтони Армстронгом.

В 1960 году пара внезапно заявила о помолвке. Надо сказать, что Энтони был настолько талантлив и профессионален, что ему доверяли снимать королевскую семью. Однако помимо этого, молодой человек был олицетворением того времени: в его жизни случались случайные половые контакты, присутствовал алкоголь и вечеринки.

Фото: Paul Slade/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Энтони Армстронг и Маргарет

Энтони не подходил принцессе ни по статусу, ни по поведению, но тем не менее королевская семья была к нему благосклонна. Энтони даже получил титул графа Сноудона, чтобы жениться на Маргарет. Интересно, что, когда Армстронг вел принцессу к алтарю, жена его лучшего друга ждала от фотографа ребенка.

Более того, Энтони не прекращал отношения со своей бывшей девушкой, танцовщицей и актрисой Жаки Чан. Неизвестно, знала ли Маргарет, насколько развратную жизнь вел ее жених.

Брак не был счастливым. Оба супруга изменяли другу, много пили и употребляли запрещенные вещества. Их совместная жизнь была вечеринкой, затянувшейся на 18 лет. В 1978 году они развелись. Маргарет никогда больше не выходила замуж. Принцесса умерла на 72-м году жизни от последствий курения и употребления алкоголя.

Фото: Keystone USA/Global Look Press Принцесса Маргарет во время визита на авиабазу RAF Leuchars, 1965 год

Почему муж казнил Болейн

Анна была дочерью успешного дипломата. Когда девочке исполнилось 12 лет, ее отец Томас Болейн добился включения дочери в свиту Маргариты Австрийской, наследницы императора Священной Римской империи Максимилиана I. По меркам того времени это было невероятно престижно. Анна изучала иностранные языки, пение, живопись, рукоделие. Спустя два года нахождения в свите Маргариты она стала идеальной претенденткой для жизни при дворе.

В это время король Англии Генрих VIII был женат на испанской принцессе Екатерине Арагонской. Его супруга никак не могла родить ему наследника. Король задумался о втором браке, но католическая церковь во главе с папой римским запрещала разводы.

Когда Анну представили ко двору, Генрих VIII предложил ей стать фавориткой. На тот момент в этом статусе находилась сестра девушки Мария Болейн. Однако такой расклад Анну не устроил.

«Любишь — женись», — заявила Болейн.

Фото: Daniel Maclise/Public domain/via Wikimedia Commons «Первая встреча Генриха VIII с Анной Болейн». Худ. Дэниел Маклайз, 1836 год

На протяжении семи лет король добивался девушку, пытался договориться с церковью, чтобы ему разрешили развестись с Екатериной Арагонской. В итоге, получив отказ, Генрих VIII разорвал отношения с католической церковью и создал свою — англиканскую. Тогда он смог жениться на Анне.

Счастье продлилось недолго: Анна не смогла родить наследника, за что Генрих VIII обвинил ее в супружеской неверности и казнил. Как заявил король, Болейн — ведьма и использовала черную магию, чтобы его привлечь. Возможных любовников Анны, среди которых был ее брат Джордж Болейн, также казнили.

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