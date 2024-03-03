Стала известна роль принца Эндрю в деле Эпштейна The Mirror: принц Эндрю оказывал давление на власти США в деле Эпшетйна

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Принц Эндрю

Имя принца Эндрю может оказаться в обновленных материалах дела Джеффри Эпштейна о сексуализированном насилии, передает издание The Mirror. Предполагается, что рассекреченные документы подтвердят роль сына Королевы Елизаветы во влиянии на власти США, чтобы они приняли сделку Эпштейна о признании вины и сократили срок заключения. В документах об этом сообщают две жертвы Эпштейна.

Наконец-то нас ждет день расплаты, которого принц так долго избегал. Что еще ему нужно, чтобы понять, что его дружба с Джеффри никогда не скроется? — заявила одна из 40 жертв Эпштейна в разговоре с изданием.

Согласно материалам дела, герцог Йоркский посещал Эпштейна в 2009 году в его особняке, где он отбывал остаток короткого срока заключения по делу о сексуализированном насилии.