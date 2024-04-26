Вечный запасной: есть ли у принца Гарри шанс занять британский престол

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Принц Гарри и принц Уильям в представлении ИИ

Британский король Карл III 6 мая отмечает первую годовщину своего восшествия на престол, однако роскошной церемонии ждать не стоит. Более того, из-за онкологической болезни Карл может оставить трон еще при жизни. В таком случае его должен сменить старший сын, принц Уильям. Но что, если младший сын, принц Гарри, тоже метит в короли и вынашивает планы по захвату престола? Есть ли у Гарри шанс, можно ли ожидать соперничества между братьями? Об этом — в материале NEWS.ru.

Кому достанется Англия

Король Карл III (полное имя — Чарльз Филипп Артур Джордж) планирует отказаться от трона еще при жизни. Свои планы по передаче наследства он сначала пытался удержать в строжайшем секрете. Об этом британскому изданию The Mirror заявил эксперт по королевской семье Том Куинн. Узнав о своем онкологическом заболевании, король решил сделать этот диагноз достоянием гласности, но втайне начал подготовку к передаче трона старшему сыну принцу Уильяму (принц Уэльский, полное имя — Уильям Артур Филипп Луис), полагает эксперт.

Куинн уверен: Уильям — «в сердце планов по наследству», тогда как принцу Гарри (герцог Сассекский, полное имя — Генри Чарльз Альберт Дэвид) в семье Виндзоров «никто не доверяет». Такое отношение к младшему сыну объясняется публичной критикой, с которой регулярно выступает сам Гарри.

С подозрением к Гарри как к наследнику относятся и британские элиты, сказал NEWS.ru эксперт по международным отношениям Мовсес Газарян. По его словам, Виндзоры остаются одной из самых могущественных в Европе семей, поэтому вокруг нее плетется много интриг.

«У Гарри, на мой взгляд, ультрапрогрессивные взгляды. Если он будет претендовать на трон, то может натолкнуться на огромное сопротивление двора и не только. Соединенное Королевство де-факто управляется олигархами и старой аристократией: весь государственный аппарат, политические институты и структуры пронизаны их представителями, и эти две силы вряд ли поддержат принца. Поэтому одного только желания Гарри будет недостаточно», — объяснил эксперт.

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press Принц Гарри и принц Уильям

Почему король не доверяет принцу Гарри

Гарри недавно выпустил мемуары под названием Spare («Запасной», хотя слово в английском языке может также означать и «жалеть, щадить»), ставшие бестселлером. Он откровенно рассказал о секретах семьи, о своих личных переживаниях, в частности, признался, что никогда не был близок с братом, вопреки тому, что демонстрировалось публике. По словам младшего сына, отец не спешит налаживать отношения ни с ним, а тем более с его супругой Меган Маркл (герцогиня Сассекская, полное имя — Рэйчел Меган Маркл).

По словам другого эксперта по королевской семье Райана Маккормика, Карл не хочет сближаться с невесткой после того, как она и Гарри анонсировали новую книгу мемуаров. После выхода первой книги стало ясно, что Гарри и Меган Маркл могут обнародовать все, что происходит за стенами дворца, поэтому больше никто из семьи не хочет проводить с ними время наедине.

«Все, что они скажут за закрытыми дверями, может быть опубликовано в будущей книге откровений Меган или Гарри. Если судить по недавнему публичному поведению Карла III и принца Гарри, то кажется, что оба хотят перемирия, но король, возможно, не чувствует того же по отношению к Меган. Тем более он считает, что именно она несет ответственность за разочаровывающее поведение Гарри по отношению к семье», — объяснил Маккормик.

Между тем младший принц надеялся на примирение с родственниками после того, как и у его отца Карла III, и у его невестки — жены Уильяма Кейт (принцесса Уэльская, полное имя — Кэтрин Элизабет Миддлтон) обнаружили рак. Английские СМИ сообщали, что Гарри начал чаще звонить Кейт и даже попытался снова общаться со старшим братом.

Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Король Карл III и принц Гарри

Что Гарри говорит о своих шансах на трон

Сейчас принц Гарри — пятый в очереди на престолонаследие. Когда он родился, то был третьим — после отца и старшего брата. Однако теперь у брата растет трое детей, и Гарри занимает место за старшим братом Уильямом и его детьми: принцессой Шарлоттой, принцами Джорджем и Луи.

В своих мемуарах Гарри уверяет, что отец называл его «запасным» практически сразу после его рождения (связано с поговоркой heir and a spare — «наследник и запасной»). Поэтому он всегда относился к своему месту в очереди на престол как к чему-то, что не контролируется, — как погода.

«У кого было время беспокоиться о таких неизменных вещах? Кого может беспокоить судьба, высеченная в камне? Быть Виндзором — значит понять, какие истины неподвластны времени, а затем выбросить их из головы. Это значит принять основные параметры своей личности, инстинктивно понимать, кем ты являешься и кем ты не являешься. Я не был своей бабушкой Елизаветой II. Я не был отцом, не был Уильямом. Я был третьим в очереди после них, когда родился», — делился Гарри в своей книге.

Гарри напоминал, что каждый ребенок представлял себя принцем или принцессой и все-таки быть принцем — не так уж и плохо. «Более того, решительно поддерживать людей, которых ты любишь, разве это не определение чести?» — задавался он вопросом.

Хочет ли Гарри свергнуть Уильяма и его детей

В тех же мемуарах Гарри вспоминает о своих ощущениях, когда его спрашивали, что он чувствует по случаю рождения племянников, с переходом к ним права на престол. По словам принца, тон этих вопросов был таким скорбным, будто его спрашивали о смертельном диагнозе.

Комментируя рождение Джорджа в 2013 году, Гарри утверждал: «Я был рад за Уильяма и Кейт, и мне было безразлично мое место в очереди наследования». В 2015 году, когда родилась принцесса Шарлотта, он написал: «Я снова стал дядей и очень рад этому».

«Какой монстр будет думать о себе и своем месте в очереди престолонаследования в такое время, вместо того чтобы приветствовать появление новой жизни в мире? Однажды я слышал, как один придворный сказал: „Когда ты пятый или шестой в очереди, от престола тебя отделяет всего одна авиакатастрофа“. Я и представить себе не мог, что можно так жить», — недоумевал принц.

В интервью Newsweek (издание заблокировано на территории РФ) в 2017 году Гарри заявлял, что быть монархом — тяжелая работа, но кто-то должен ее выполнять, пусть и неохотно.

«Мы участвуем в модернизации британской монархии. Мы делаем это не для себя, а для большего блага людей. Есть ли кто-нибудь в королевской семье, кто хочет быть королем или королевой? Я так не думаю, но мы выполним свои обязанности в нужное время», — заявлял он тогда.

Фото: Albert Nieboer/Royal Press Europe/Global Look Press Принц Уильям, Кейт Миддлтон и их дети

Принцы Уильям и Гарри: такая разная жизнь

Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов монаршей семьи четыре года назад и переехали сначала в Канаду, а затем в США, в Калифорнию.

Недавно Гарри официально признал, что стал резидентом США, сообщает издание Daily Mail. Но подавать документы на американское гражданство он не спешит. У него с Меган растет двое детей — принц Арчи и принцесса Лилибет. В телепрограмме Good Morning America принц недавно сообщил, что вся его жизнь сосредоточена теперь в Калифорнии. В Великобританию он готов ездить лишь в гости, для встречи с семьей — настолько часто, насколько это возможно.

В то же время старший брат Уильям продолжает выполнять обязанности принца и готовится занять трон после отца. Недавно он появился на публичном мероприятии в графстве Суррей — впервые с тех пор, как его супруга Кейт Миддлтон призналась, что больна раком и проходит лечение. Уильям присоединился к волонтерам, чтобы приготовить еду и раздать ее малоимущим.

В минувший четверг Уильям появился на публике — посетил одну из обычных школ в Бирмингеме. 12-летний ученик этой школы попросил принца приехать и обсудить с детьми мужское ментальное здоровье.

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