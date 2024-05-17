Скандал из-за портрета короля Карла III: почему картина возмутила британцев

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Портрет Карла III

Кенсингтонский дворец обнародовал первый официальный портрет короля Великобритании Карла III. Его написал придворный художник Джонатан Йео. Картина выполнена в красных тонах. Портрет не понравился общественности, так как у многих вызвал неприятные ассоциации. Чем всех так возмутило изображение монарха — в материале NEWS.ru.

Что сказал художник, создавший портрет Карла III

На портрете Карл III изображен в форме валлийской гвардии, полковником которой он стал еще в 1975 году. Монарх держит в руках меч, над его плечом летит бабочка. Судя по отзывам на картину в соцсетях, всех возмутила ее цветовая гамма. На фоне разных оттенков красного выделяется лишь лицо монарха.

СМИ выяснили, что портрет шокировал короля, но отменять презентацию картины он не стал. Его жене, королеве-консорт Камилле, наоборот, понравилось, как художник передал образ Карла III.

«Я делаю все возможное, чтобы запечатлеть жизненный опыт, выгравированный на лице любого отдельного человека, и я надеюсь, что это то, чего я достиг в этом портрете. Пытаться запечатлеть это для Его Величества короля, который играет такую уникальную роль, было как огромным профессиональным испытанием, так и тем, что мне очень понравилось и за что я очень благодарен», — прокомментировал работу Йео.

Фото: The Royal Household Джонатан Йео и Карл III

По словам художника, бабочка символизирует путь превращения принца в короля. Йео начал работу над картиной до того, как Карл III сменил Елизавету II на престоле.

На сайте художника поясняется, что в искусстве бабочка часто означает метаморфозу и возрождение. По мнению портретиста, она напоминает о приверженности короля красоте и защите экологии. Также бабочка символизирует статус монарха.

Красный цвет — это дань «королевскому наследию» Карла III, объясняется на сайте Йео. Художник решил заполнить все одним тоном, чтобы экстравагантная униформа монарха не отвлекала внимание от его лица.

Фото: The Royal Household Портрет Карла III

Как отреагировала общественность на портрет Карла III

Искусствоведы считают, что на самом деле Йео выбрал красный как символ силы и власти. По мнению многих пользователей Сети, оттенок выглядит жутко.

«Карл как будто „горит в аду“ и „купается в крови“», «Эта картина показывает всю кровь на его руках?», «Мне бы понравилось, если бы это был любой другой цвет, кроме красного», «Сначала я подумал, что это шутка», — писали интернет-пользователи.

В российской прессе бабочку с картины назвали символом тотального контроля за сознанием рядовых англичан. «Заметили бабочку-монарха над левым плечом Карла на портрете? Это намек на зомби-программу MK-Ultra Monarch, она разработана ЦРУ и изучает передачу контролируемости личности по наследству. Контролируемый ум всегда возвращается в точку отсчета — к своему мастеру, как и бабочка монарх всегда возвращается в место рождения своих предков и передает эту способность по наследству», — пишет издание «Царьград».

По мнению смотревших презентацию портрета пользователей, Карлу III тоже не понравилось, как его изобразил художник. Когда король лично снял занавес с картины, он даже не улыбнулся. Многим поклонникам королевской семьи показалось, что Карл III долго не мог подобрать нужных слов, чтобы отблагодарить Йео.

В Сети также шутили, что портрет написан в багровых тонах, поскольку Чарльз — якобы потомок Дракулы и сатанист. Автор Telegram-канала «Королевские новости» Арина Лаврентьева отметила в разговоре с NEWS.ru, что испугалась такой картины.

«Первая ассоциация была — кровь. У многих была похожая реакция, — это можно увидеть по комментариям в официальных сетях дворца. Но не думаю, что художник вкладывал какой-то политический смысл в картину. По крайней мере, он на это даже не намекнул», — поделилась Лаврентьева.

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press Король Великобритании Карл III

Почему портрет Карла III всех шокировал

Доктор исторических наук из Института всеобщей истории РАН, британовед Марина Айзенштат высказала мнение, что поскольку таких портретов ранее не было, можно понять шок общественности.

«Особенно на фоне почитания королевы Елизаветы, которая за свою жизнь вошла в образ „королевы-матери“ на фоне всемирной славы принцессы Дианы. Хотя портрет очень качественный, монарх изображен очень натурально. Но смысл этого трудно сказать. Что портретист хотел этим сказать? Свое сочувствие по поводу болезни Карла? Похоже, это просто желание выделиться, привлечь внимание. Но это не очень красиво, особенно по отношению к больному», — считает Айзенштат.

Карлу III борется с раком, который у него обнаружили в феврале. Представители дворца не сообщили никакой информации о стадии онкологического заболевания и месте опухоли. Британские СМИ пишут, что из-за методов лечения монарх перестал чувствовать вкусы.

Айзенштат исключила, что на портрете присутствует какой-либо политический намек. «С политической точки зрения Карл III еще не успел себя проявить. Он не совершал никаких злодеяний, чтобы его изображать в каком-то кровавом стиле», — считает Айзенштат.

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press Королева Камилла и Карл III

Что говорят искусствоведы о портрете Карла III

По словам британоведа, обычно придворные художники — приближенные к дворцу люди, и раньше среди них были очень известные мастера.

Член Союза художников России Алексей Бриков считает, что концепция, которую использовал Йео, соответствует современному искусству и развивающейся цивилизации.

«Если не будет никакой динамики, то остановится развитие. Есть классические каноны портрета, которые использовали раньше, — человек в классическом костюме на каком-то нейтральном фоне. Но время меняется, поэтому концепции тоже меняются. Самое главное, что на портрете лицо — отчетливо, как это бывает в традиционных изображениях. Человек узнаваем», — высказал мнение Бриков.

Он пояснил, что в искусствоведении красный считается торжественным и парадным цветом. По его словам, психика обычного человека воспринимает этот цвет как опасность, но у художников другое восприятие.

Фото: Stephen Chung/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Джонатан Йео

Кому еще из королевской семьи не везло с портретами

В 2006 году известный художник Джордж Кондо, который называет себя кубистом, необычно изобразил королеву Елизавету. Его портрет до сих пор вызывает резкую реакцию у публики. Одни хвалят его за необычный взгляд, а другие возмущены тем, что королева вышла «совсем не царственной».

В 2004 году бывшая официантка и стриптизерша Стелла Вайн решила написать портрет «королевы людских сердец» Дианы. Полотно получило название «Привет, Пол, ты можешь прийти, я действительно напугана». Это был намек на дворецкого Дианы Пола Баррела.

Попытка создать памятник Диане в классическом стиле, предпринятая в 2021 году, также вызвала негодование британцев. В прессе и интернете гневно высказывались в адрес принцев Уильяма и Гарри, открывавших его в саду Кенсингтонского дворца.

В 2013 году художник Пол Эмсли написал портрет герцогини Кембриджской Кэтрин. Большинство британцев были возмущены таким изображением Кейт. По их мнению, на картине герцогиня выглядела потрепанной жизнью, хотя на самом деле она вовсе не такая. Самой Кейт портрет понравился, и она назвала его блестящим.

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