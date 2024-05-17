Художник оценил скандальный потрет Карла III Художник Бриков: портрет Карла III соответствует современному искусству

Фото: royal.uk

Концепция изображения короля Карла III, которую использовал художник Джонатан Йео, соответствует современному искусству и развивающейся цивилизации, заявил член Союза художников России Алексей Бриков. По его словам, если не будет никакой динамики, то остановится какое-либо развитие.

Есть классические каноны написания портрета, который использовали раньше — человек в классическом костюме на каком-то нейтральном фоне. Но надо понимать, что время меняется, поэтому концепции тоже меняется. Самое главное, что на портрете Карла III лицо изображено отчетливо, как это бывает в традиционных изображениях. Человек узнаваем. Даже мечети сейчас изображают в современном стиле, отходя от канонического стиля. Их даже начали строить по-новому, каждый раз внедряя что-то новое, — сказал Бриков.

Художник пояснил, что в искусствоведении красный считается торжественным и парадным цветом. По его словам, психика человека воспринимает этот оттенок как опасность, кровь и т.д., но в искусствоведении другое восприятие.

Ранее британская королевская семья опубликовала в Instagram (деятельность запрещена в РФ) первый официальный портрет Карла III. На полотне монарх изображен в красной форме Валлийской гвардии, картина выполнена в ярко-красных тонах с серо-черными вкраплениями.

Королева-консорт Камилла считает, что художнику Джонатану Йео удалось передать Карла III, однако в интернете портрет вызвал неоднозначную реакцию. Пользователи, обсуждая выбранные цвета, сравнили его с описанным Данте адом и предположили, что король купается в крови.