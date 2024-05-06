Последний монарх Британии: почему королевская семья рушится при Карле III

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Король Карл III в представлении ИИ

Ровно год назад, 6 мая 2023 года, после траура по Елизавете II, состоялась коронация ее сына — Карла III. Старый принц попал на трон в неудачный момент. Виндзоры погрязли в ссорах, интригах, скандалах — в том числе и сексуального толка. Более того, на семью свалились недуги — и сам Карл, и его невестка Кейт заболели раком. За год Карл так и не смог завоевать симпатии подданных, в отличие от королевы-матери. Почему многие наблюдатели полагают, что английская монархия близка к своему финалу? Об этом — в материале NEWS.ru.

Как готовятся отметить годовщину коронации Карла III

Британский король Карл III был коронован год назад — 6 мая 2023 года. Официальных празднеств не запланировано, но в честь годовщины королю и королеве-консорту Камилле в минувший четверг Национальный архив преподнес подарок — рукописный и богато украшенный Коронационный список. Это официальная запись о процедуре коронации, в которой дается подробное описание прошлогодней церемонии и перечисляются ее участники.

Как пишет The Mirror, свиток сделан из 57 сшитых листов с использованием красок, в которых нет продуктов животного происхождения, хотя раньше свитки делали из натуральной кожи и писали на них красками с желатином. Кроме того, предыдущие свитки были написаны на латыни и французском, а этот — на английском.

Фото: Li Ying/XinHua/Global Look Press Коронация Карла III

«Документ представляет собой повествование о том, что произошло в тот день, что говорили люди, во что они были одеты, какие молитвы и почести возносили, какие звучали гимны и музыка. Свиток подтверждает власть короля и верность его подданных», — рассказал руководитель отдела средневековых записей Национального архива Шон Каннингем.

Как английский монарх теряет благосклонность подданных

За год правления Карл III не успел отметиться выдающимися поступками. Громкие события происходили лишь вокруг монаршей фигуры — так, власти выпустили почтовые марки с его изображением, Банк Англии пообещал скоро запустить в обиход новые купюры с портретом монарха достоинством 5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов. Зато главной новостью стало то, что Карл в январе откровенно признался, что борется с раком простаты. Сейчас король проходит курс химиотерапии, врачи довольны его состоянием, и он в конце апреля даже частично вернулся к своим обязанностям, от которых отказался несколько месяцев назад, уступив их своему старшему сыну — принцу Уильяму.

Фото: Li Ying/XinHua/Global Look Press Коронация Карла III

Впрочем, шумиху о состоянии здоровья монарха вскоре перекрыли сообщения об онкологическом заболевании супруги Уильяма, принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, и связанные с этим слухи. СМИ спекулировали информацией, что Кейт пропала из поля зрения общества после операции на брюшной полости, а ее супруг, принц Уильям, якобы завязал роман с бывшей моделью Роуз Хэнбери. В итоге вскоре принцесса тоже публично рассказала об онкологической болезни. Сейчас она проходит курс лечения и не появляется на публике.

Опрос аналитической группы YouGov показал, что из всех Виндзоров у Кейт самый высокий рейтинг одобрения среди британцев — 76%, у принца Уильяма — 73%.

Рейтинг одобрения у короля — 61%, неодобрения — 30%. Его опережает даже сестра, принцесса Анна с 71% положительных отзывов. У принца Гарри и его жены Меган Маркл рейтинг популярности вдвое ниже — он равен 31% и 26% соответственно. Впрочем, эта чета сама отказалась от статуса членов монаршей семьи и уехала жить в США. А вот у брата короля, опального принца Эндрю, которого отлучили от семьи после скандальных обвинений в его адрес в изнасиловании несовершеннолетней, — всего 6% (при 86% негативных отзывов).

Почему заморские подданные не любят Карла III

Рядовые англичане не любили Карла и когда принц еще только ждал своей очереди на престол: он долго находился в тени своей матери королевы Елизаветы II и даже своей жены принцессы Дианы. Среди подданных у него была репутация слабохарактерного человека, который регулярно жаловался на отца, но требовал к себе особого отношения.

Карла обвиняли в том, что он любит роскошную жизнь, обсуждали его любовные похождения, в том числе и роман с замужней дамой — Камиллой, который он затеял, будучи женатым на Диане. Осуждали, когда он развелся с Дианой и когда в 2005-м женился на Камилле.

Фото: Luciano Borsari/Global Look Press Камилла Паркер Боулз и Карл III

Карл III не смог затмить славу матери и после ее смерти: коронацию год назад посмотрели 20 млн британцев — на 9 млн меньше, чем было зрителей у похорон Елизаветы II. По стране прокатились протесты, люди скандировали: «Не мой король!»

Перед коронацией опрос показал, что 42% британцев в принципе не хотели бы, чтобы Карл был главой их государства. Они призывали сразу передать корону Уильяму: на фоне всех скандалов, в которых погрязли Виндзоры, принц и принцесса Уэльские стали единственной надеждой на будущее монархии.

Британский монарх официально считается главой не только Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии, но и 14 других стран, которые входят в состав Содружества. К ним относятся Австралия, Канада и Новая Зеландия, а также несколько островных государств в Карибском бассейне и Индийском океане.

В Канаде лишь 34% опрошенных жителей выступили за то, чтобы Карл был главой их государства. Только 24% жителей высказались за то, чтобы его портрет заменил Елизавету II на деньгах. В Австралии портрет королевы на купюре в пять местных долларов заменят на портрет отнюдь не Карла, а представителей коренных народов материка. С восточнокарибских долларов, которые находятся в обороте на заморских территориях Великобритании, вообще решили убрать изображение монархов.

Фото: Nathan Denette/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эти символические решения показывают, что уважение к короне среди подданных, особенно заморских, падает. Впрочем, в семье Виндзоров признают, что отношение к монархии меняется и сама монархия уже едва ли не пережиток времени. Поэтому некоторые наблюдатели не исключают, что Карл вообще последний монарх в британской истории.

Так, в марте 2022 года Уильям, после поездки по Карибскому бассейну, посетовал: возможно, он никогда не станет главой Содружества. По его словам, «будущее зависит от людей», проживающих в этом регионе, а не от британской монархии.

Более того, после того как его брат Гарри выпустил мемуары, содержавшие скандальные подробности о жизни двора и ссорах в семье, жители карибских стран Содружества задумались о переходе к формату республик.

Сам Гарри признавал, что институт устарел, его надо менять. «Мы участвуем в модернизации британской монархии. Мы делаем это не для себя, а для большего блага людей», — заявлял он.

Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press Принц Гарри

Как скандалы рушат репутацию Виндзоров

Имидж короны испортил не только Гарри с его мемуарами. Брат короля принц Эндрю был ранее лишен всех военных и королевских титулов из-за секс-скандала. Поводом стала дружба принца с американским мультимиллионером Джеффри Эпштейном, которого позднее осудили за растление малолетних.

После ареста Эпштейна в 2021 году американка Вирджиния Джуффре выступила с публичной жалобой о том, что она находилась в «сексуальном рабстве» у Эпштейна и в 2001-м ее три раза принудили интиму с принцем Эндрю, который — по ее словам — знал, что девушке еще не исполнилось 18 лет. По словам Джуффре, они с принцем встречались в разных особняках на Виргинских островах, в Лондоне и в Нью-Йорке, на Манхеттене. Принц обвинения отрицал, но в итоге заключил с жертвой соглашение, заплатив, по данным издания Mail Online, 7,5 млн фунтов стерлингов. После этого жертва отказалась от публичных обвинений. Однако имидж принца был уже разрушен.

Как Виндзоры отмечают годовщину коронации

В канун годовщины коронации в Великобританию из США вернулся принц Гарри. По версии британских медиа, он вряд ли встретится с семьей, ведь принцу даже запретили остановиться в родовом доме, Виндзорском замке — из-за «отсутствия предварительного уведомления». Он вынужден будет жить в отеле.

Букингемский дворец отказался комментировать визит принца и возможность его встречи с отцом. По информации Daily Mail, король будет «очень занят» — у него запланирована еженедельная встреча с премьер-министром и вечеринка в саду Букингемского дворца.

Фото: Andrew Milligan/AP/ТАСС Карл III приветствует подданных с балкона Букингемского дворца Фото: Andrew Milligan/AP/ТАСС Карл III приветствует подданных с балкона Букингемского дворца Фото: Ben Stansall/AP/ТАСС Коронованный Карл III c державой и скипетром в руках направляется к выходу из Вестминстерского аббатства Фото: Ben Stansall/AP/ТАСС Коронованный Карл III c державой и скипетром в руках направляется к выходу из Вестминстерского аббатства Фото: Yui Mok/AP/TASS На голову Камиллы архиепископ Кентерберийский возложил корону королевы Марии 1937 года. Новую корону для Ее Величества заказывать не стали из соображений экономии и сбережения природы Фото: Yui Mok/AP/TASS На голову Камиллы архиепископ Кентерберийский возложил корону королевы Марии 1937 года. Новую корону для Ее Величества заказывать не стали из соображений экономии и сбережения природы Фото: Yui Mok/AP/TASS Наследный принц Уильям преклонил колени перед отцом в качестве монарха и целует его в щеку в знак верности Фото: Yui Mok/AP/TASS Наследный принц Уильям преклонил колени перед отцом в качестве монарха и целует его в щеку в знак верности Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press Восьмилетняя принцесса Шарлотта возвращается с коронации дедушки Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press Восьмилетняя принцесса Шарлотта возвращается с коронации дедушки Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press Британцы собираются в Гайд-парке, чтобы посмотреть на коронацию Карла III Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press Британцы собираются в Гайд-парке, чтобы посмотреть на коронацию Карла III Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press Король Карл III, кажется, доволен, ведь сбылась его мечта. Коронации он ждал семьдесят лет Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press Король Карл III, кажется, доволен, ведь сбылась его мечта. Коронации он ждал семьдесят лет Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press Принц Гарри, в отличие от остальных членов британской королевской семьи, предстал в гражданском костюме. Он не остался на церемонию после коронации и отправился в аэропорт Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press Принц Гарри, в отличие от остальных членов британской королевской семьи, предстал в гражданском костюме. Он не остался на церемонию после коронации и отправился в аэропорт Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press Принца Эндрю, младшего брата короля, по пути в аббатство освистали. Он погряз в секс-скандалах, за что был лишен Елизаветой II многих привилегий Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press Принца Эндрю, младшего брата короля, по пути в аббатство освистали. 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Она была создана специально под коронацию Карла III Фото: Toby Melville/AP/ТАСС Принцесса Уэльская Кейт поразила всех своей красотой, статью и тиарой. Она была создана специально под коронацию Карла III Фото: Vadim Ghirda/AP/ТАСС Несмотря на припустивший дождь, авиашоу Королевских ВВС 6 мая состоялось, порадовав зрителей Фото: Vadim Ghirda/AP/ТАСС Несмотря на припустивший дождь, авиашоу Королевских ВВС 6 мая состоялось, порадовав зрителей

Зато Гарри 8 мая выступит в лондонском соборе Святого Павла на мероприятии в честь десятой годовщины Игр непобежденных. Это спортивное состязание, которое он сам учредил в 2014 году, когда еще был полноценным членом семьи и исполнял обязанности монаршей особы. В этот раз никто из королевской семьи на мероприятии в соборе присутствовать не будет.

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