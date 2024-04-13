20-фунтовый Карл: появятся ли на британских банкнотах Кейт, Гарри и Меган

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Королю Чарльзу III вручают первые банкноты с его портретом управляющий Банком Англии Эндрю Бейли и Сара Джон, главный кассир Банка Англии, в Букингемском дворце

Британские банкиры показали первые банкноты с изображением Карла III, официально взошедшего на престол год назад. Он стал всего лишь вторым монархом в истории Соединенного Королевства, чей образ будет запечатлен на деньгах. Кто еще, помимо правителей, был удостоен чести оказаться на британских купюрах, могут ли на них появиться принц Гарри и его супруга Меган — в материале NEWS.ru.

На каких деньгах появились портреты короля

В Лондоне состоялась церемония, в ходе которой Карлу III представили новые банкноты с его изображением. Как сообщили в Банке Англии, по традиции монарху вручили купюры с серийным номером 01 000001.

«Это значимый момент, потому что король — только второй в истории монарх, который присутствует на наших банкнотах», — отметил управляющий Банком Англии Эндрю Бейли.

Портрет матери Карла III — королевы Елизаветы II — появился на купюрах в 1960 году. До этого изображения правящих монархов на деньгах были, но их чеканили на монетах, а на банкнотах печатали гравюры.

Портрет Карла III появится на передней стороне новых купюр достоинством 5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов. Также на банкнотах можно будет увидеть изображения важных для британской истории персон, которых нет в живых. Так, на обороте пятифунтовой купюры появится портрет премьер-министра Уинстона Черчилля, 10-фунтовой — писательницы, автора произведения «Гордость и предубеждение» Джейн Остин. На банкноте номиналом 20 фунтов вместе с королем «расположится» живописец Уильям Тернер, на 50-фунтовой — криптограф и математик Алан Тьюринг.

Главное отличие портретов Карла III и королевы на купюрах состоит в том, что у монарха нет короны на голове. При этом СМИ отмечают, что он похвалил дизайн банкнот, а также сложные элементы, встроенные в них для предотвращения подделок.

Купюры с изображением короля поступят в обращение в Великобритании 5 июня. Осенью 2022-го Королевский монетный двор представил вниманию публики монеты с рельефным портретом Карла III, на следующий год — почтовые марки с аналогичным адаптированным изображением.

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press Королю Карлу III вручают первые банкноты с его портретом в Букингемском дворце в Лондоне

Английская королева в каждом кармане

Первые бумажные деньги Великобритании появились в конце XVII века и больше походили на современные банковские чеки. Еще в XX веке в обиходе были не только бумажные фунты, но и шиллинги (один фунт равнялся 20 шиллингам). Лишь в 1971 году страна перешла на десятеричную систему, а фунт стал равен 100 пенсам. Исчезли другие названия и системы исчисления.

В том же году вместе с Елизаветой на банкнотах стали изображать известных личностей, которыми гордится Великобритания. На бумажном фунте был портрет физика и математика Исаака Ньютона, на пятифунтовой купюре — победителя битвы под Ватерлоо Артура Уэлсли, 1-го герцога Веллингтона. На 10-фунтовой банкноте было изображение сестры милосердия Флоренс Найтингейл, на 20-фунтовой — поэта Уильяма Шекспира.

В 1981 году в Альбионе ввели в ход банкноту в 50 фунтов с портретом сэра Кристофера Рена, знаменитого архитектора, перестроившего центр Лондона после Великого пожара 1666 года.

В 1990-е пятифунтовую купюру украшал изобретатель Джордж Стефенсон, которого называют «отцом железной дороги», 10-фунтовую — писатель Чарльз Диккенс, 20-фунтовую — физик Майкл Фарадей, которого затем сменил композитор сэр Эдвард Элгар. На банкноте в 50 фунтов был изображен сэр Джон Хьюблон, первый управляющий Банком Англии и градоначальник Лондона в XVII веке.

В нулевые годы бумажные деньги обновили. На пятифунтовую купюру поместили портрет реформатора английской пенитенциарной системы Элизабет Фрай, известной как «ангел тюрем», а на 10-фунтовую — знаменитого ученого Чарльза Дарвина. «Двадцатку» занял экономист и философ Адам Смит.

В 2011-м банкноту в 50 фунтов украсили английский промышленник Мэттью Болтон и его деловой партнер шотландский инженер Джеймс Уатт, производители паровых машин.

Новые деньги королевства

В 2016 году Банк Англии ввел в обиход новые банкноты из полимерного материала, которые считаются более долговечными в использовании, устойчивыми к влаге, загрязнениям, а также к механическим дефектам. Также фунты стерлингов заметно уменьшились в размере.

На пятифунтовую купюру поместили Черчилля, на 10-фунтовую — Остин, чьи портреты останутся и на новых деньгах с изображением Карла III. Купюры в 20 и 50 фунтов тогда не меняли.

Банкноты с изображением королевы Елизаветы II, умершей в 2022 году, специально изымать не будут. Их будут выводить из оборота только по мере износа. В свою очередь, новые купюры с монархом будут запускать в обращение постепенно — для замены устаревших.

«Подход соответствует рекомендациям Королевского двора, которые направлены на минимизацию экологических и финансовых последствий замены банкнот», — уточнили в Банке Англии.

По данным Bloomberg, в конце 2022-го в обороте в мире находилось более 4,7 млрд банкнот Банка Англии общей стоимостью около 82 млрд фунтов (почти $100 млрд).

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press Королю Чарльзу III вручают первые банкноты с его портретом управляющий Банком Англии Эндрю Бейли и Сара Джон, главный кассир Банка Англии, в Букингемском дворце

Карлу III не все рады

Банкноты с Елизаветой II использовались не только в Англии, но и в 15 других странах, главой которых она являлась. Они входят в состав Содружества, к ним относятся Австралия, Канада и Новая Зеландия, а также несколько островных государств в Карибском бассейне и Индийском океане.

В Австралии портрет королевы располагался на купюре номиналом пять местных долларов. В прошлом году в стране заявили, что изображение Елизаветы заменят на портрет представителей коренных народов материка.

В Канаде в ходе опроса только 24% жителей высказались за то, чтобы портрет Карла III заменил Елизавету II на деньгах, и лишь 10% — за то, чтобы он был главой их государства. Вероятно, в ближайшее время купюры в Стране кленового листа не будут менять.

Между тем в Восточно-Карибском центральном банке, который управляет в Ангилье, Антигуа и Барбуде, Доминике, Гренаде, Монтсеррате, Сент-Китсе и Невисе, Сент-Винсенте и Гренадинах, а также в Сент-Люсии, заявили, что уберут портрет королевы с восточнокарибских долларов. Эти деньги находятся в обороте на заморских территориях Великобритании.

Кто еще может появиться на банкнотах Англии

Появление изображения Карла III на купюрах — первое в истории Англии событие, когда портрет одного монарха сменяет другого, и именно из-за этого можно считать данный момент эпохальным, пишет британское издание The Daily Mail. Король был удивлен, что оказался первым мужчиной-монархом на купюрах.

«Можно было подумать, что все это происходит с незапамятных времен», — сказал он.

С давних времен в Англии меняют портреты правителей, но их чеканят на монетах. По традиции изображенный на них монарх смотрит в противоположную сторону от предшественника. Так, на монетах Елизавета II смотрела вправо, а ее сын — влево.

Другие члены королевской семьи не присутствуют на деньгах, будь то монеты или купюры. Согласно традиции на британских денежных знаках изображают только правящих монархов, поэтому вряд ли стоит ждать появления на них портретов принца Гарри и его жены Меган Маркл. Однако изображение принца Уильяма может появиться на купюрах, когда он, как основной наследник, займет трон после отца. Его супруга Кейт Миддлтон не вправе рассчитывать на такую честь.

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