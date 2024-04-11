В Британии признались в попытках уговорить Трампа помогать Украине Глава МИД Британии признал, что пытался убедить Трампа помогать Украине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон сообщил, что действительно предпринял попытку убедить экс-президент США Дональда Трампа в необходимости помогать Украине. По его словам, не важно, кто станет хозяином Белого дома после выборов, однако допустить усиления позиций РФ нельзя в любом случае. Решение о помощи Украине также повлияет на соотношение сил между США и КНР, добавил министр в интервью The Washington Post.

Я думаю, есть понимание того, что отказ от поддержки Украины приведет к ослаблению ее позиций и усилению позиций [российского лидера Владимира] Путина, и кто бы ни стал [американским] президентом в конце этого года, он не захочет оказаться в такой ситуации, — заявил Кэмерон.

Министр уверен, что любой американский лидер обязан убедить Конгресс одобрить военную помощь Украине. При этом глава МИД не раскрыл, как Трамп отреагировал на его заявления, однако добавил, что политик определенно хочет добиться хорошего исхода сложившейся ситуации.

До этого Трамп заявлял, что странам Европы следует щедрее давать деньги на поддержку Украины, поскольку сложившаяся ситуация несправедлива по отношению к США. Политик подчеркнул, что расходы Вашингтона по украинскому вопросу выше, чем суммарные расходы всей Европы.