Кэмерон рассказал о работе США и Британии над проектом передачи активов РФ Британия и США достигли прогресса в передаче Киеву замороженных активов России

Фото: Juliane Sonntag/Global Look Press

Дэвид Кэмерон

Великобритания и США достигли прогресса в вопросе передачи Киеву замороженных российских активов, заявил глава МИД королевства Дэвид Кэмерон по итогам встречи с госсекретарем Энтони Блинкеном в Вашингтоне. По его словам, которые приводит ТАСС, страны представят свой проект на саммите G7 в июне.

Мы знаем, что им (Киеву. — NEWS.ru) нужны деньги в виде замороженных российских суверенных активов. Мы добились значительного прогресса по вопросу о том, как получить доступ к этим средствам на согласованной основе, — сказал Кэмерон.

Ранее профессор права и экономики Высшей коммерческой школы Парижа Армин Штайнбах высказал мнение, что конфискация Европейским союзом замороженных российских активов и направление средств на вооружение Украины ударит по странам Блока сильнее, чем по Соединенным Штатам. Он отметил, что ЕС удерживает российских активов на сумму более €200 млрд. Это значительно превышает объем средств, хранящихся в США.

До этого СМИ писали, что Китай, Саудовская Аравия и Индонезия в частном порядке призвали Евросоюз не поддерживать идею конфискации замороженных российских активов. При этом в публикации отмечалось, что данные планы в любом случае были «отложены в долгий ящик».