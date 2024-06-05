Карл III женился на любовнице: все об изменах и романах британских королей

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До того как стало известно о болезни герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, в СМИ появилась информация об измене ее мужа принца Уильяма. Многие издания писали, что он повторяет поступок отца: король Карл III состоял в любовной связи с Камиллой, когда был женат на принцессе Диане. Кто еще из представителей британской королевской семьи запомнился любовными историями — в материале NEWS.ru.

О какой любовнице принца Уильяма писали СМИ

Слухи о любовной связи Уильяма с его давней подругой Роуз Хэнбери, маркизой Чамли, появились в прессе в марте 2024 года. Девушка родом из аристократической семьи, ее бабушка была подружкой невесты на свадьбе королевы Елизаветы II. Сама Роуз работала моделью и секретарем у премьер-министра Тони Блэра.

В 2009-м Хэнбери вышла замуж за 49-летнего маркиза Дэвида Чамли, который старше ее на 23 года. Супруг Роуз — аристократ, состоящий в родстве с Ротшильдами и занимавший одну из высших придворных должностей — лорда великого камергера. У пары родились близнецы, семья поселилась в графстве Норфолк, где также находится одно из имений принца и принцессы Уэльских.

По сообщениям таблоидов, Роуз и Уильям были любовниками в 2009-м, но их связь продлилась недолго. Потом они дружили семьями. Однако, как написали СМИ, спустя 10 лет Уильям вновь начал изменять Кейт с маркизой. Когда эта информация попала в газеты, в ситуацию вмешалась королевская семья и все заметки были удалены.

Разговоры об измене Уильяма возобновились в начале 2024-го, когда жители Соединенного Королевства заметили, что Кейт долго не появлялась на публике: якобы у нее случился нервный срыв из-за неверности супруга. Впоследствии стало известно, что у Кейт обнаружили рак и она проходит лечение.

Фото: Paul Marriott via www.imago-imag/Global Look Press Роуз Хэнбери c Уильямом

Как любовница Карла III стала королевой

Отец принца Уильяма король Карл III познакомился с Камиллой Шанд в 1971 году, когда им было чуть больше 20 лет. Молодые люди сразу влюбились друг в друга. Однако из-за давления со стороны двора принц Чарльз так и не сделал ей предложение, и в 1973 году Камилла вышла замуж за армейского капитана Эндрю Паркера-Боулза. По данным СМИ, влюбленные продолжали встречаться и после свадьбы девушки.

В 1981 году Чарльз женился на Диане Спенсер. Однако официальный брак не помешал ему видеться с Камиллой. После рождения второго сына Гарри принц и леди Ди разъехались. Сам Чарльз рассказывал, что его роман с Камиллой возобновился, лишь когда «брак уже трещал по швам и его было не спасти».

Камилла развелась с Паркером-Боулзом в 1995-м. Брак Чарльза и Дианы был официально расторгнут в 1996-м. Когда в 1997 году леди Ди погибла в автокатастрофе, британские граждане назвали Камиллу едва ли не главной виновницей трагедии.

Когда гнев общественности утих и королева Елизавета II наконец-то дала согласие, Чарльз и Камилла поженились. Церемония состоялась 9 апреля 2005 года. После того как Карл III занял престол, Камилла стала королевой-консортом. Она активно выполняет обязанности члена королевской семьи, является патроном, президентом и членом множества благотворительных организаций.

Фото: Government House Карл III и Камилла Шанд

Кто из королей отказался от престола из-за любовницы

Дядя Елизаветы II король Эдуард VIII, который официально правил Великобританией меньше года — с 20 января по 11 декабря 1936 года, — открыто содержал любовниц, среди которых были в основном замужние женщины. Его отец Георг V открыто выражал свое разочарование в наследнике и заявлял: «После моей смерти парень уничтожит себя за 12 месяцев».

Самой известной любовницей Эдуарда VIII стала американка Уоллис Симпсон: они познакомились в Сан-Диего в Калифорнии в 1920 году (ему было 26, ей — 24). Их роман начался в 1934-м. Когда он взошел на трон, Уоллис находилась в процессе развода со своим вторым мужем. Король хотел жениться на ней, но это противоречило доктрине Церкви Англии, глава которой — британский монарх. Согласно правилам, разведенные не могут вступать в повторный брак при жизни бывших супругов.

Представители британского правительства и архиепископы выступили против такого союза. Морганатические браки (между представителями королевской семьи и простолюдинами) тогда не признавались в Великобритании. Чтобы остаться с возлюбленной, Эдуард отрекся от престола и покинул Соединенное Королевство. Он получил титул герцога Виндзорского и всю жизнь провел в эмиграции.

Престол перешел к младшему брату Эдуарда Альберту, который взял имя Георга VI. Потом королевой стала его дочь — Елизавета II.

Фото: Vincenzo Laviosa/Wikipedia Уоллис Симпсон

Что известно о любовницах Эдуарда VII

Эдуард VII, сын королевы Виктории — одной из самых известных английских монархов, взошел на престол 22 января 1901 года. В отличие от матери, правление которой осталось в истории как эра глобальной экспансии Британии, апогей колониального владычества страны, он был известен своими многочисленными любовными похождениями.

Среди любовниц Эдуарда VII были французская актриса Гортензия Шнайдер и парижская куртизанка Джулия Баруччи, которая называла себя настоящей Венерой Милосской и «величайшей шлюхой Парижа»: она жила в роскошном доме на Елисейских Полях, коллекционировала драгоценности и визитные карточки многочисленных поклонников. Только очень богатые представители высшего общества могли себе позволить увидеть ее обнаженной.

Рассказывали, что, когда Баруччи попросили встретиться с принцем Уэльским (будущим королем Эдуардом VII), ей сказали прийти вовремя и вести себя вежливо. Но она опоздала почти на час и пришла в бриллиантах. Ее представили разъяренному принцу как «самую непунктуальную женщину Франции». Баруччи повернулась к Эдуарду и молча скинула платье. Когда ей впоследствии указали на эту дерзость, она воскликнула: «Разве вы не сказали мне вести себя вежливо по отношению к Его Высочеству? Я показала ему лучшее, что у меня есть. Притом — бесплатно!»

Кроме того, в разное время Эдуард состоял в отношениях с аристократками Сьюзан Пелхэм-Клинтон, Дейзи Гревилл, графиней Уорик, Агнес Кейзер и актрисой Лилли Лэнгтри. Среди его фавориток даже была мать будущего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля — леди Рэндольф Черчилль.

Последней и самой влиятельной любовницей Эдуарда стала Алиса Кеппел — прабабушка Камиллы Шанд, нынешней королевы Великобритании. Именно эта женщина была рядом с Эдуардом в 1910 году, когда он умирал.

Фото: Daisy Greville, Countess of Warwick. Графиня Уорик

Кто из британских монархов выбирал нестандартных любовниц

Король Яков II (James II), который правил с 1685 по 1688 год, имел около 11 любовниц. Выбирая фавориток, он не придерживался общепринятых стандартов красоты того времени: вместо пышных женщин в стиле живописи барокко монарха привлекали худощавые, похожие на мальчиков девушки-подростки. Однажды его старший брат король Карл II в шутку заметил, что любовницы Якова были «настолько уродливы, что, должно быть, духовники прислали их в наказание».

Одной из женщин монарха была Анна Хайд, которая после двухлетнего романа вышла за него замуж. Известной фавориткой короля Якова также называют Арабеллу Черчилль, родившую ему четверых внебрачных детей. Современники описывали ее словами «кожа да кости», но она привлекла внимание монарха благодаря курьезному случаю: во время прогулки верхом Арабелла упала с лошади, ее платье задралось, и все увидели ее красивые ноги — именно они и поразили монарха.

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