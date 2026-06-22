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22 июня 2026 в 16:27

ChatGPT советовал пользователям посетить сайты мошенников

МВД призвало перепроверять советы ChatGPT из-за риска стать жертвой мошенников

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Алгоритмы искусственного интеллекта могут перенаправлять покупателей на фейковые интернет-ресурсы, созданные для кражи денег и персональных данных, предупредил Telegram-канал «Вестник киберполиции». Злоумышленники намеренно искажают обработку информации нейросетями, массово штампуя ложные отзывы и фальшивые сведения для индексации.

Сайты-двойники по продаже вещей и мебели высвечивались в рекомендациях, составленных искусственным интеллектом. Они копировали фирменную символику, изображения и описание товаров брендов, недавно прекративших существование. В некоторых случаях покупателям предлагали скидки до 80%, — отметили в МВД.

Специалисты уточнили, что даже популярный чат-бот ChatGPT способен ссылаться на мошеннические ресурсы, продвигаемые хакерами. К настоящему моменту все выявленные вредоносные платформы уже полностью удалены правоохранителями из поискового индекса. Однако для обеспечения безопасности пользователям настоятельно рекомендуют всегда сравнивать ответы ИИ с официальными первоисточниками.

Ранее многодетный россиянин по ошибочному совету ChatGPT поехал с семьей на отдых в Северную Македонию без визы. Пограничники не пропустили их в страну из-за отсутствия соответствующих документов. По словам мужчины, он потратил на билеты 50 тыс. руб. В итоге семья отправилась в Боснию и Герцеговину, где виза не требуется.

Общество
нейросети
чат-боты
мошенники
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