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22 июня 2026 в 15:35

Создателю популярного чат-бота пригрозили штрафом в 1,5 млн рублей

Создателю чат-бота Character.ai грозит штраф 1,5 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Создателя чат-бота Character.ai могут оштрафовать на 1,5 млн рублей, сообщил ТАСС со ссылкой на данные Таганского районного суда Москвы. Отмечается, что ему вменяют статью о пропаганде наркотиков.

В суд поступил протокол об административном правонарушении в отношении Character Technologies по ч. 3 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств в информационно-телекоммуникационных сетях (включая интернет)), — уточнили в суде.

В апреле суд также оштрафовал Character. ai на 7,5 млн рублей за пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Тогда в чат-боте появилась информация об учениках некой школы нетрадиционной сексуальной ориентации.

Ранее школьница из Красноярского края получила наказание в виде 6,6 года в воспитательной колонии за подготовку атаки на школу. Суд установил, что несовершеннолетняя считала себя последователем международного молодежного движения «Колумбайн» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена). В феврале 2026 года она планировала вооруженное нападение и массовую расправу в одном из образовательных учреждений.

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