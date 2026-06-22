Суд вынес приговор несовершеннолетней террористке в российском городе Красноярской школьнице дали 6,6 года в колонии за подготовку атаки на школу

Школьница из Красноярского края получила 6,6 года в воспитательной колонии за подготовку атаки на школу в Красноярске, сообщили в пресс-службе военных судов. Суд установил, что несовершеннолетняя считала себя последователем международного молодежного движения Колумбайн (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена), передает Lenta.ru.

В феврале 2026 года она планировала вооруженное нападение и массовую расправу в одной из школ города. По данным правоохранителей, девочка приобрела амуницию для теракта. Она посещала спортивно-стрелковый клуб, где освоила навыки обращения с оружием и стрельбы. Фигурантка разработала план передвижения по учебному заведению и написала манифест с намерениями совершить массовые убийства.

Самодельное взрывное устройство, огнестрельное оружие и патроны ей пообещал передать человек, осведомленный о ее преступных планах. Они общались в мессенджере.

Ранее бывший председатель правительства Кузбасса Вячеслав Телегин был приговорен к 12 годам лишения свободы и штрафу в 4,8 млн рублей за мошенничество в особо крупном размере. Уголовное дело было возбуждено по факту хищения бюджетных средств.