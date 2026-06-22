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22 июня 2026 в 11:19

Суд вынес приговор экс-премьеру Кузбасса

Экс-премьер Кузбасса Телегин получил 12 лет колонии и штраф в 4,8 млн рублей

Экс-глава правительства Кемеровской области Вячеслав Телегин в Центральном районном суде Кемерово Экс-глава правительства Кемеровской области Вячеслав Телегин в Центральном районном суде Кемерово Фото: Данил Айкин/РИА Новости
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Бывший председатель правительства Кузбасса Вячеслав Телегин приговорен к 12 годам лишения свободы и штрафу в 4,8 млн рублей за мошенничество в особо крупном размере, огласила приговор судья. Уголовное дело было возбуждено по факту хищения бюджетных средств, передает ТАСС.

Судья назначила Телегину 12 лет колонии общего режима и денежное взыскание. Гособвинение ранее запрашивало 14 лет, но суд смягчил наказание.

Телегин руководил правительством Кузбасса в 2021–2022 годах. По версии следствия, он организовал схему по хищению госсредств при реализации инвестпроектов.

Ранее прокуратура Нижегородской области направила в суд иск о взыскании 328 млн рублей с бывшего первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Ильи Штокмана, обвиняемого во взятке, а также с аффилированных с ним лиц. Установлено, что экс-чиновник участвовал в управлении коммерческими структурами через доверенных лиц в период с сентября 2022 года по сентябрь 2025 года.

Прежде суд взыскал в доход государства имущество бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова, включая наручные часы, жилой дом и 30 млн рублей. Также у экс-чиновника изъяли нежилое помещение стоимостью 10 млн рублей. Общая стоимость обращенного в счет штрафа имущества превысила 46 млн рублей. Помимо этого, он получил 19 лет колонии строгого режима.

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