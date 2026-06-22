Лавров встретился с кандидатом на должность генсека ООН

Лавров встретился с кандидатом на должность генсека ООН Лавров обсудил с Эспиносой требования к кандидатам на пост генсека ООН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел рабочую встречу с кандидатом на пост генерального секретаря ООН Марией Эспиносой, сообщила пресс-служба МИД. В ходе состоявшейся беседы эквадорский политик подробно представила главе российского внешнеполитического ведомства свою программу, сказано в публикации.

Министр разъяснил М. Ф. Эспиносе требования, предъявляемые российской стороной к претендентам на высший ооновский пост, — рассказали в министерстве.

Кроме того, дипломаты уделили особое внимание текущей геополитической обстановке на мировой арене. В завершение встречи обеими сторонами была подтверждена безусловная приверженность центральной координирующей роли ООН в мировых делах.

Ранее российские дипломаты выступили с резкой критикой в адрес Секретариата ООН, обвинив его структуры в системной предвзятости. В Москве также дали понять, что не рассматривают возможность какого-либо посредничества всемирной организации в урегулировании ситуации вокруг Украины.