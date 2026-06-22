Названы самые бюджетные и дорогие места для отдыха в России Топ-менеджер Шелехова: Минводы стали самым бюджетным местом для отдыха в России

Кавказские Минеральные Воды — самое доступное по цене направление для отдыха в России, заявила NEWS.ru руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова. По ее словам, средняя стоимость проживания в отеле этого региона составляет около 5,6 тыс. рублей за ночь.

Финансовые ожидания определяют географию будущего отдыха. Стоимость суточного размещения в Краснодарском крае в среднем обойдется в 9,4 тыс. рублей. Если смотреть по популярным городам региона, то в Сочи россияне выбирают номера в среднем за 10,2 тыс. рублей, в Анапе — за 10,8 тыс. рублей, а в Геленджике — за 11,8 тыс. рублей. На размещение в Крыму и Карелии туристы тратят порядка 11,6 тыс. рублей в сутки, в Калининградской области — 10,8 тыс. рублей. Самым бюджетным направлением из лидеров спроса стали Кавказские Минеральные Воды — 5,6 тыс. рублей, а наиболее дорогим — Алтай (18,3 тыс. рублей), — поделилась Шелехова.

Она добавила, что среди зарубежных альтернатив российским курортам наиболее доступным оказался Таиланд, где средняя стоимость проживания составляет 7,3 тыс. рублей за ночь. Далее, по словам топ-менеджера, следуют отели Китая (12,5 тыс. рублей) и Турции (14 тыс. рублей).

По популярности среди черноморских направлений лидирует Краснодарский край. На первом месте здесь оказался Сочи: его выбрала половина участников исследования. Геленджик готовы рассмотреть 24%, а Анапу — 14%. Провести отпуск в Крыму планируют 42% респондентов. Из других российских регионов высоким спросом пользуются Алтай и Карелия (по 52%), Кавказские Минеральные Воды (48%) и Калининградская область (40%). Для сравнения, в качестве доступных зарубежных альтернатив респонденты чаще всего рассматривают Турцию (50%), Китай (32%) и Таиланд (30%), — заключила Шелехова.

Ранее турагент Наталия Ансталь заявила, что Вьетнам, Сейшелы и Мальдивы по-прежнему остаются привлекательными и доступными для российских туристов. Она также напомнила о Занзибаре как о недавно открывшемся направлении.