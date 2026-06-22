«Не драматизируем»: в МИД оценили назначение нового посла США в России Захарова: Москва не драматизирует ситуацию с назначением нового посла США

Москва не драматизирует ситуацию с назначением нового посла США в России, это внутреннее дело американцев, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что это больше относится к общей кадровой ситуации в Штатах, чем к двусторонним отношениям. По ее словам, в настоящее время 59% должностей послов в США остаются вакантными из-за различных внутриполитических перипетий.

Поэтому ситуацию не драматизируем, исходя из того, что это внутреннее дело американцев, — сказала Захарова.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что европейские лидеры пытаются убедить президента США Дональда Трампа отказаться от договоренностей, достигнутых в Анкоридже. Однако, по его словам, американский лидер остается «самостоятельным человеком».

До этого Лавров выступил с жестким предупреждением в адрес Запада после ударов Вооруженных сил Украины по Москве. Он считает, что Киев превращается в ударный кулак будущих европейских вооруженных сил, которые будут действовать автономно от США и НАТО.