В России промаркируют сборники Ленина и Маяковского Сборники Ленина и Маяковского промаркируют по закону о пропаганде наркотиков

Сборники Владимира Маяковского и Владимира Ленина включены в отраслевой перечень книг, подлежащих маркировке из-за упоминания наркотиков, об этом говорится на сайте Российского книжного союза. На данный момент список включает более 2,5 тыс. наименований, в понедельник, 22 июня, он вырос на 113 позиций.

В обновленной версии оказались, в частности, сборник Маяковского, куда вошли его избранные статьи, выступления, тезисы и циклы путевых очерков, Кроме того, в перечень включена работа Ленина. Эти издания теперь подлежат обязательной маркировке наравне с остальными произведениями из реестра.

В России с 1 марта действуют поправки к федеральному закону о наркотических средствах и психотропных веществах, вводящие уголовную и административную ответственность за реализацию литературных произведений, содержащих упоминания запрещенных веществ.

Ранее президент РКС Сергей Степашин сообщил, что союз будет использовать особый механизм для проверки литературы на соответствие новому закону о запрете пропаганды наркотиков. По его словам, для этой масштабной задачи планируется использовать искусственный интеллект.