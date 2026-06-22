Приморские рыбаки столкнулись со второй акулой за день

Приморские рыбаки столкнулись со второй акулой за день У берегов Приморья выловили вторую акулу за сутки

Вторую акулу за день выловили у берегов Приморья, сообщает канал Amur Mash в мессенджере МАКС. Хищницу поймали возле поселка Дунай. Всего за два дня это уже четвертая встреча с акулами в регионе. По данным канала, любознательная акула мешала мужчинам рыбачить.

Ранее крупную акулу выловили рядом с островом Путятин. Он является одним из популярных туристических мест.

Накануне еще одну акулу заметили в бухте Тихой во Владивостоке. Другая засветилась у мыса Тобизина — она несколько раз выпрыгивала из воды, устроив местным жителям и туристам настоящее «воздушное шоу». Видео с ней выложили в сеть. Подобные «выступления» акул у самого берега — большая редкость.

До этого в Приморском крае обнаружили новый для региона вид фугу — узорчатую собаку-рыбу. Ее появление связали с миграцией кормовой базы. Рыба считается смертельно ядовитой.