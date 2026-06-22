Мединский объяснил, чем может обернуться давление на Россию Мединский: при давлении на Россию распрямляется пружина народного сопротивления

Современным приверженцам нацистских идей стоит помнить, как распрямляется пружина народного сопротивления в России под давлением извне, заявил помощник президента России Владимир Мединский. По его словам, нацисты, рассчитывая сломить советских людей сверхжестокостью, добились обратного — воля к победе и сопротивлению только укрепилась, передает РИА Новости.

Они решили жестокостью подавить волю к сопротивлению, но добились совершенно обратного эффекта: эта воля к сопротивлению и воля к победе многократно укрепились. И никакая германская машина, никакая европейская машина уничтожения уже ничего не могла сделать с этой пружиной распрямившейся воли советского народа, — подчеркнул Мединский.

По его словам, сопротивление было для оккупантов неожиданным, несмотря на жестокость фашистской кампании, которой не знала Европа. Помощник президента подчеркнул, что чем больше давления на наш народ и страну, тем с большей яростью распрямится пружина народной мести.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов и военнослужащие — участники СВО, встретившиеся с Владимиром Путиным, возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Они также почтили минутой молчания память воинов, погибших при защите Отечества.