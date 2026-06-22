Врач дал совет, как отличить тепловой и солнечный удары

Солнечный удар является разновидностью теплового, заявил врач общей практики Александр Горячев. В разговоре с телеканалом «Краснодар» специалист подчеркнул, что его причиной становится длительное воздействие прямых солнечных лучей. При этом, по его словам, тепловой удар можно получить даже в тени или помещении.

Солнечный удар является разновидностью теплового удара. Его причина заключается в длительном воздействии прямых солнечных лучей на голову и шею. Тепловой удар может возникнуть даже в тени или помещении, если организм перегревается из-за высокой температуры воздуха и недостаточного охлаждения, – пояснил специалист.

Отличительными симптомами солнечного удара являются покраснение кожи, ощущение жара в области головы и пульсирующая головная боль. Тем временем при тепловом ударе происходит общее перегревание организма, при котором затрагивается работа сердечно-сосудистой и нервной систем, предупредил Горячев.

Ранее педиатр Юлия Сиверцова рассказала, что в закрытой на жаре машине организм ребенка может потерять обилие жидкости, что чревато остановкой сердца. Врач отметила, что если на улице температура воздуха поднялась до плюс 30 градусов, то в запертом автомобиле воздух всего за час может прогреться до 50 градусов.