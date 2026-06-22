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22 июня 2026 в 18:14

Стали известны подробности о лечении облитой кислотой петербурженки

Облитой кислотой жительнице Петербурга удалили левый глаз

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Жительнице Санкт-Петербурга, которую бывший молодой человек облил кислотой и ранил, удалили левый глаз, сообщили ее близкие, открывшие во «ВКонтакте» сбор средств на лечение. Девушке предстоит долгое восстановление, включая пересадку кожи и протезирование.

Девушке требуется долгое восстановление, пересадка кожи, волос, протезирование глазного яблока, — уточнили в сообщении.

Инцидент произошел в мае: мужчина не менее пяти раз ударил бывшую возлюбленную ножом, выстрелил в колено из сигнального пистолета, а затем вылил на нее кислоту. Злоумышленника заключили под стражу по обвинению в покушении на убийство.

По данным медиков, у пострадавшей зафиксированы колотые и резаные раны тела, головы и конечностей, а также химические ожоги роговицы, век, головы и груди. Близкие отмечают, что из-за тяжелого состояния здоровья девушка еще долго не сможет вернуться к работе.

Ранее сестра пострадавшей Кристина рассказывала, что девушке зашили глаз и пересадили кожу. По ее словам, пострадавшей предстоит еще полгода ходить с повязкой на глазу, однако в целом она чувствовала себя неплохо, несмотря на боли.

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