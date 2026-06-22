Полсотни авто были повреждены при атаке ВСУ в российском городе

Полсотни авто были повреждены при атаке ВСУ в российском городе Более 50 автомобилей получили повреждения при атаке ВСУ в Воронеже

Более 50 автомобилей получили повреждения в результате уничтожения высокоскоростных воздушных целей в Воронеже, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города. Отмечается, что обследование многоквартирных домов продолжается.

Более 50 автомобилей пострадали [в результате атаки ВСУ], — сообщил собеседник агентства.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Керченском полуострове при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины погибли четыре человека. Кроме того, по его словам, 28 мирных жителей получили ранения. Он подчеркнул, что семьям жертв будут оказаны вся необходимая помощь и поддержка.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что два человека пострадали при атаке ВСУ на село Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа.