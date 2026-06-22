Минобороны отчиталось о сбитых за 13 часов беспилотниках ВСУ Минобороны: средства ПВО сбили 141 украинский дрон над регионами России

Средства ПВО за 13 часов перехватили и уничтожили над регионами России и акваториями Черного и Азовского морей 141 украинский беспилотник, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Отмечается, что все дроны были самолетного типа.

Дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, дроны ВСУ были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Тульской и Орловской областей. Кроме того, БПЛА уничтожены над Краснодарским краем, Республикой Крым и Московским регионом.

Ранее сообщалось, что в результате атаки Вооруженных сил Украины возник пожар на промышленном предприятии в левобережной части Воронежа. Открытое горение было ликвидировано, в настоящее время пожар потушен, однако работы по разбору завалов продолжаются.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что два человека пострадали при атаке ВСУ на село Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа. По его словам, среди пострадавших — женщина и девочка 2021 года рождения, их госпитализировали.