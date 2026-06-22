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22 июня 2026 в 19:45

Раскрыты мотивы подростков, расстрелявших 10 школьников

Двух подозреваемых в расстреле школы на Филиппинах подростков задержали

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Двух подростков, подозреваемых в расстреле школы на Филиппинах, задержали, пишет South China Morning Post. В результате вооруженного нападения погибли три ученика, еще семеро получили ранения. По предварительной версии, причиной нападения стала месть за травлю в школе.

Уточняется, что преступники использовали револьвер и пистолет. Правоохранители установили, что последний был украден у родственницы одного из нападавших, которая работает в полиции.

Происшествие вызвало серьезную обеспокоенность среди педагогов. Учитель, пожелавший остаться анонимным, охарактеризовал одного из стрелков как замкнутого и тихого ученика, который не смог перейти на следующий год из-за низкой успеваемости.

Ранее сообщалось, что один из подозреваемых уже имел проблемы с законом. Все пострадавшие при стрельбе были госпитализированы.

До этого на свадьбе в турецкой провинции Денизли 15-летний подросток попытался произвести традиционный выстрел в воздух, но дробь срикошетила от земли и ранила 11 человек. Инцидент произошел в районе Кыралан уезда Чивриль.

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