Раскрыты мотивы подростков, расстрелявших 10 школьников Двух подозреваемых в расстреле школы на Филиппинах подростков задержали

Двух подростков, подозреваемых в расстреле школы на Филиппинах, задержали, пишет South China Morning Post. В результате вооруженного нападения погибли три ученика, еще семеро получили ранения. По предварительной версии, причиной нападения стала месть за травлю в школе.

Уточняется, что преступники использовали револьвер и пистолет. Правоохранители установили, что последний был украден у родственницы одного из нападавших, которая работает в полиции.

Происшествие вызвало серьезную обеспокоенность среди педагогов. Учитель, пожелавший остаться анонимным, охарактеризовал одного из стрелков как замкнутого и тихого ученика, который не смог перейти на следующий год из-за низкой успеваемости.

Ранее сообщалось, что один из подозреваемых уже имел проблемы с законом. Все пострадавшие при стрельбе были госпитализированы.

До этого на свадьбе в турецкой провинции Денизли 15-летний подросток попытался произвести традиционный выстрел в воздух, но дробь срикошетила от земли и ранила 11 человек. Инцидент произошел в районе Кыралан уезда Чивриль.