Появились подробности атаки ВСУ на предприятие в Воронеже Гусев: большая часть сотрудников предприятия в Воронеже спаслась от удара ВСУ

Большая часть сотрудников предприятия в Воронеже успела спуститься в убежище при атаке ВСУ, сообщил глава региона Александр Гусев в МАКСе. По его словам, пострадали только работники, которые проигнорировали предупреждение о ракетной опасности.

Большая часть работников предприятия успела спуститься в убежище и, несмотря на значительные повреждения здания, осталась невредима, — написал Гусев.

Ранее сообщалось, что в результате атаки Вооруженных сил Украины возник пожар на промышленном предприятии в левобережной части Воронежа. Открытое горение было ликвидировано, в настоящее время пожар потушен, однако работы по разбору завалов продолжаются.

Гусев также предупредил, что в пределах отдельных улиц Железнодорожного района Воронежа ввели режим ЧС после атаки ВСУ. По его словам, повреждены верхние этажи производственного здания и фасады ближайших многоквартирных домов.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что два человека пострадали при атаке ВСУ на село Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа. По его словам, среди пострадавших — женщина и девочка 2021 года рождения, их госпитализировали.