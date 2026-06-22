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22 июня 2026 в 20:52

Шаман пообещал проклясть футболиста перед матчем ЧМ-2026

Шаман из Ганы пообещал проклясть Гарри Кейна перед матчем ЧМ

Гарри Кейн Гарри Кейн Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press
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Ганский шаман Нана Кваку Бонсам предупредил, что собирается наложить проклятие на капитана сборной Англии Гарри Кейна перед матчем чемпионата мира с командой Ганы, передает Daily Star. По словам колдуна, он не хочет навредить футболисту. Его цель — ослабить команду Кейна.

Я работаю над Гарри Кейном. Я уже показывал, на что способен, поэтому знаю, что нужно сделать, чтобы остановить его. Я не желаю ему серьезной травмы. Этого будет достаточно, чтобы остановить его в матче против моей страны, — пригрозил колдун.

Бонсам утверждает, что он — «единственный подлинный человек Африки». По словам шамана, его силы исходят от святилища Кофи Оо Кофи в деревне Афранчо в регионе Ашанти. Он был «избран» духом, который и наделил его мистическими силами.

В 2014 году Бонсам говорил, что именно из-за него Криштиан Роналду получил травму колена перед матчем Португалии против Ганы на ЧМ в Бразилии. Однако Роналду все равно восстановился к игре и принес команде победу.

До этого французское издание L'Equipe отстранило журналистку Франс Пьеррон от эфира ЧМ из-за критики футболиста Жереми Доку, который покинул сборную ради родов жены. Ведущая назвала решение игрока бесполезным, после чего руководство телеканала принесло извинения и дистанцировалось от ее слов.

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