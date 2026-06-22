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22 июня 2026 в 12:29

Журналистку отстранили за критику футболиста на ЧМ-2026

L'Equipe отстранил от эфира журналистку за слова о бельгийском футболисте Доку

Жереми Доку Жереми Доку Фото: Bruno Fahy/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Французская медиагруппа L'Equipe отстранила журналистку Франс Пьеррон после ее резких высказываний в адрес бельгийского футболиста Жереми Доку, сообщило руководство телеканала. Поводом для критики стало желание игрока покинуть расположение сборной, чтобы присутствовать на родах супруги.

Пьеррон в своем комментарии заявила, что сотни футболистов мечтают оказаться на месте Доку, а он намерен отправиться туда, где отец бесполезен. В руководстве L'Equipe подчеркнули, что дистанцируются от подобных заявлений, которые противоречат ценностям группы, и принесли официальные извинения футболисту, а также всем, кого задели эти слова.

В настоящее время Доку не может участвовать в матчах за сборную из-за рецидива респираторной инфекции, уточнили в пресс-службе команды. Накануне бельгийцы сыграли вничью с Ираном на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде — встреча завершилась со счетом 0:0. На 66-й минуте бельгийцы остались в меньшинстве после удаления Натана Нгоя, а иранец Мехди Тареми на 25-й минуте забил гол, который позднее отменили из-за офсайда.

Ранее сообщалось, что голкипер сборной Кабо-Верде Возинья достиг отметки в 2 млн подписчиков в соцсетях после матча ЧМ против Испании, который завершился нулевой ничьей. Вратарь отразил семь ударов по своим воротам.

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