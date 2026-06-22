Жесткое столкновение фуры и тепловоза обернулось пожаром Тепловоз загорелся после столкновения с фурой в Псковской области

Тепловоз загорелся после столкновения с фурой на железнодорожном переезде в Псковской области, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. Отмечается, что грузовой автомобиль выехал на пути.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту ДТП на железнодорожном переезде в Псковской области. По предварительным данным, на переезде 288-го км перегона Череха — Черская водитель грузового автомобиля выехал на пути на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с локомотивом. В результате произошли сход колесных пар и возгорание секции тепловоза, — говорится в заявлении.

Уточняется, что возгорание удалось локализовать, движение поездов не было нарушено. На место инцидента прибыл псковский транспортный прокурор Сергей Моисеев.

Ранее в Москве «Газель» въехала в стоящие после ДТП машины на 85-м километре МКАД. По данным столичной Госавтоинспекции, в результате погиб человек, еще один пострадал. Решается вопрос о принятии процессуальных решений, в том числе о возбуждении уголовного дела.