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22 июня 2026 в 19:36

Семьям погибших при ударе ВСУ в Воронеже выплатят компенсации

Гусев объявил о выплатах миллиона рублей семьям погибших при атаке на Воронеж

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Семьи граждан, погибших в результате удара Вооруженных сил Украины по Воронежу, получат материальную помощь в размере одного миллиона рублей, сообщил губернатор области Александр Гусев в мессенджере МАКС. Глава региона выразил соболезнования погибшим и подчеркнул, что всем пострадавшим при этой атаке местным жителям будет выплачено по 300 тыс. рублей.

От себя лично и от всего правительства области выражаю соболезнования родным и близким погибших. Всем раненым желаем скорейшего выздоровления, — добавил губернатор.

При атаке были повреждены десятки домов, сильней всего пострадало предприятие в левобережной части города. Гусев подчеркнул, что большинство сотрудников спаслись в убежище, ранения получили граждане, проигнорировавшие сигнал ракетной опасности.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что системы ПВО сбили несколько высокоскоростных целей в небе над регионом. В результате атак ВСУ погибли пять человек. Он добавил, что за медицинской помощью обратились несколько десятков местных жителей.

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