Двое россиян готовили подрыв поезда по заданию Киева Двух россиян задержали за подготовку подрыва поезда в Подмосковье

Сотрудники ФСБ задержали двух россиян, которые готовили подрыв поезда с горюче-смазочными материалами в Подмосковье, сообщили в Центре общественных связей ведомства. Мужчины по заданию украинских кураторов изъяли из тайника самодельное взрывное устройство для подрыва состава, передает РИА Новости.

На территории Московской области пресечена противоправная деятельность двух граждан России, причастных к подготовке террористического акта, — уточнили в ЦОС ФСБ России.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Воронеже агента украинских спецслужб, который по заданию кураторов наблюдал за военными объектами в Московском регионе. По данным следствия, фигурант 2005 года рождения также участвовал в работе украинских кол-центров.

Также сообщалось, что спецслужбы Украины активно пытались вовлечь российскую молодежь в совершение террористических преступлений против представителей командного состава Минобороны России, участвующих в специальной военной операции. В ФСБ подчеркнули, что для этого использовался мессенджер Telegram.