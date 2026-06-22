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22 июня 2026 в 19:34

Священник УПЦ пропал после встречи с сотрудниками ТЦК

Сотрудники ТЦК похитили священника УПЦ в Винницкой области

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) схватили священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Тульчине Винницкой области, сообщил Telegram-канал Союза православных журналистов. Информация о его местонахождении отсутствует.

15 июня 2026 года в Тульчинской епархии сотрудники ТЦК похитили клирика УПЦ протоиерея Александра Гродзенко, — отметили в союзе.

Ранее сотрудники ТЦК задержали мужчину и начали его душить. Это привело к тому, что толпа преградила путь работникам военкомата, чтобы освободить мобилизованного. Инцидент случился в воскресенье вечером, 21 июня. Сотрудники ТЦК арестовали мужчину и применили к нему физическую силу, из-за чего ему стало плохо уже в служебном автомобиле.

До этого сотрудники ТЦК задержали владельца популярного украинского Telegram-канала «Труха» Максима Лавриненко из-за его критических замечаний в адрес министра обороны Михаила Федорова. Он пояснил, что в последнее время занимался «расследованием коррупции в оборонной сфере».

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