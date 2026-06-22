Подросток пострадал от удара БПЛА ВСУ по автобусу в Горловке

Подросток пострадал от удара БПЛА ВСУ по автобусу в Горловке

Молодой человек получил ранения в результате атаки беспилотника ВСУ на гражданский автобус в Горловке Донецкой Народной Республики, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента. По его информации, пострадавшим оказался 17-летний подросток.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших от удара ВСУ по автобусу с мирными жителями в Горловке выросло до 15 человек. Кроме того, при атаке украинского дрона на город пострадали водитель МЧС и житель Кузбасса.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что два человека пострадали при атаке ВСУ на село Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа. По его словам, среди пострадавших — женщина и девочка 2021 года рождения, их госпитализировали.

Также губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что жительница Рыльска при атаке БПЛА получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и акубаротравму. Ей оказали первую помощь, от госпитализации женщина отказалась.