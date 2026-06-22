Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 июня 2026 в 21:22

ВСУ повредили автобусы одного перевозчика в Горловке

ВСУ атаковали уже третий автобус компании «Горсвет» в Горловке

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Автобус, атакованный Вооруженными силами Украины в Горловке ДНР, стал третьей машиной, поврежденной за неделю только у одного перевозчика, передает ТАСС. По информации мэра Горловки Ивана Приходько, в результате удара по пассажирскому автобусу получили ранения 15 человек, среди которых оказался 17-летний подросток.

Директор компании-перевозчика «Горсвет» Владимир Миронов уточнил, что у двух из автобусов повреждения минимальны, а у третьего выбито заднее стекло. Он также рассказал агентству, что атака произошла около 16:30 в час пик, когда в автобусе находилось большое количество пассажиров. Удар пришелся на заднюю часть и крышу автобуса, при этом водитель не пострадал.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что два человека пострадали при атаке ВСУ на село Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа. По его словам, среди пострадавших — женщина и девочка 2021 года рождения, их госпитализировали.

Также стало известно, что в результате атаки Вооруженных сил Украины возник пожар на промышленном предприятии в левобережной части Воронежа. Открытое горение было ликвидировано, в настоящее время пожар потушен, однако работы по разбору завалов продолжаются.

Регионы
ДНР
Горловка
автобусы
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Армении запустили процесс национализации энергосетей
Действующий победитель ЧМ по футболу вышел в плей-офф
Два человека погибли от удара током при установке кондиционера
При массированной атаке дронов ВСУ в Донбассе пострадали мирные жители
Шойгу прибыл на встречу стран БРИКС
Умер тренер, воспитавший Авербуха и Бутырскую
Пограничники Литвы сбили БПЛА контрабандистов
Египет, Иран: какие еще сборные могут сенсационно выйти в плей-офф ЧМ-2026
Эволюция уюта: как изменилось наше представление о комфортном доме
В Канаде мужчина расстрелял посетителей синагоги
На Урале тысячи людей остались без электричества из-за смерча
МРТ без направления разрешат делать только в платных клиниках
«Превзошла Третий рейх»: Захарова упрекнула Европу в тотальной русофобии
Куски скалы обрушились на дорогу в Дагестане
Дроны ВСУ ранили мужчину и разбили технику под Белгородом
ВСУ повредили автобусы одного перевозчика в Горловке
Стало известно о пострадавших в результате смерча в Свердловской области
Основатель Modern Talking обвинил Мерца в одержимости идеей войны
Женщина получила ранения после падения фрагментов БПЛА под Анапой
Раскрыты детали переговоров России и Ирана по меморандуму с США
Дальше
Самое популярное
Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном
Общество

Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне
Семья и жизнь

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Регионы

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.