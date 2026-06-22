ВСУ повредили автобусы одного перевозчика в Горловке ВСУ атаковали уже третий автобус компании «Горсвет» в Горловке

Автобус, атакованный Вооруженными силами Украины в Горловке ДНР, стал третьей машиной, поврежденной за неделю только у одного перевозчика, передает ТАСС. По информации мэра Горловки Ивана Приходько, в результате удара по пассажирскому автобусу получили ранения 15 человек, среди которых оказался 17-летний подросток.

Директор компании-перевозчика «Горсвет» Владимир Миронов уточнил, что у двух из автобусов повреждения минимальны, а у третьего выбито заднее стекло. Он также рассказал агентству, что атака произошла около 16:30 в час пик, когда в автобусе находилось большое количество пассажиров. Удар пришелся на заднюю часть и крышу автобуса, при этом водитель не пострадал.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что два человека пострадали при атаке ВСУ на село Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа. По его словам, среди пострадавших — женщина и девочка 2021 года рождения, их госпитализировали.

Также стало известно, что в результате атаки Вооруженных сил Украины возник пожар на промышленном предприятии в левобережной части Воронежа. Открытое горение было ликвидировано, в настоящее время пожар потушен, однако работы по разбору завалов продолжаются.