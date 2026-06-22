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22 июня 2026 в 21:31

Дроны ВСУ ранили мужчину и разбили технику под Белгородом

В Шебекино под Белгородом при атаке дрона ВСУ мужчина получил осколочные ранения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Во время атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Белгородской области пострадал мирный житель, сообщил оперативный штаб региона. В городе Шебекино FPV-дрон обрушился на коммерческое здание, в результате чего мужчина получил осколочные ранения лица и руки. Ему оказали помощь в городской больнице № 2 Белгорода, где лечение продолжится амбулаторно.

В результате инцидентов в Белгородском округе, в поселке Октябрьский, удар FPV-дрона повредил стекла и поцарапал кузова двух легковых автомобилей, а также повредил фасад коммерческого объекта. В Грайворонском округе, в селе Гора-Подол, детонация дрона привела к повреждению трактора. Кроме того, село Смородино подверглось атаке FPV-дрона, который повредил объект инфраструктуры.

В Краснояружском округе, в селе Илек-Пеньковка, атака дрона повредила кровлю одного частного дома и фасад другого. В Волоконовском округе от удара FPV-дрона пострадал автомобиль в селе Борисовка. В хуторе Хуторище детонация дрона привела к выбиванию окон, повреждению фасада частного дома, а также уничтожению одной единицы сельхозтехники огнем.

Ранее пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что средства ПВО за 13 часов перехватили и уничтожили над регионами России и акваториями Черного и Азовского морей 141 украинский беспилотник. Отмечается, что все дроны были самолетного типа.

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