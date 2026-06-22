МРТ без направления разрешат делать только в платных клиниках

МРТ без направления разрешат делать только в платных клиниках Минздрав с сентября разрешит МРТ без направления только в частных клиниках

С 1 сентября магнитно-резонансную томографию без направления врача можно будет пройти только в частных клиниках, сообщил ТАСС замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин. В государственных медучреждениях, работающих в системе ОМС, данное исследование будет проводиться только при наличии медицинских показаний и выписанного направления.

В негосударственных медицинских организациях при оказании медпомощи вне рамок программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с 1 сентября допускается обращение гражданина без направления лечащего врача в целях проведения МРТ, — сказал замминистра.

Замглавы ведомства также акцентировал внимание на том, что окончательное решение о наличии показаний к сканированию принимает исключительно врач-рентгенолог. То же касается противопоказаний.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова предупреждала, что МРТ нельзя проводить при наличии в теле металлических конструкций, кардиостимуляторов и некоторых тяжелых заболеваний. По ее словам, перед процедурой специалист обязательно уточняет у пациента наличие имплантов, особенности работы сердца и общее самочувствие.