Обстановка в Крыму 22 июня: что с поездами, задержки автобусов, как доехать

Обстановка в Крыму 22 июня: что с поездами, задержки автобусов, как доехать

В Крыму с 20 июня изменилась схема движения железнодорожного транспорта. Какова обстановка на полуострове сегодня, 22 июня 2026 года, что с поездами, как доехать, какие составы идут только до Керчи, из-за чего возникают задержки автобусов?

Обстановка в Крыму сегодня, 22 июня, что с поездами

С 20 июня в Крыму обновили схему движения поездов: в связи с временным закрытием движения на одном из участков Крымской железной дороги поезда, маршрут которых не был изменен с 10 июня, также будут ходить только до Керчи, сообщила компания перевозчик «Гранд Сервис Экспресс». Пассажиров поездов отвезут автобусами от/до станции Керчь-Южная. Ранее от/до Керчи укоротили лишь часть маршрутов.

Чтобы добраться от/до Керчи в рамках маршрута, необходимо сесть на автобус. Посадка производится на привокзальных площадях около железнодорожных станций. На начальных станциях посадка в автобусы объявляется за один час до отправления. На посадку следует прибывать заблаговременно.

Каждый автобус рассчитан на 50 посадочных мест, посадка осуществляется строго по количеству пассажиров конкретного поезда, поэтому места предусмотрены для всех без исключения, говорится в сообщении.

Накануне временно закрывали Крымский мост, что задержало ряд поездов: № 068 Керчь — Москва, № 098 Керчь — Москва, № 007 Санкт-Петербург — Керчь, № 092 Москва — Севастополь, № 316 Адлер — Симферополь, № 173 Москва — Керчь и другие.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему задерживаются автобусы в Крыму 22 июня, как доехать

«Автобусам, которые доставляют пассажиров поездов „Таврия“ в Керчь и от Керчи, предоставят топливо для работы сегодня, 22 июня», — сообщил «Гранд Сервис Экспресс».

Перевозчик подчеркнул, что на крымских заправочных станциях могут быть очереди. Есть вероятность, что автобус придет на станцию немного позже расписания, говорится в сообщении.

«Просим пассажиров, ожидающих автобусы в Керчи, Симферополе, Севастополе, Евпатории, а также на промежуточных станциях, не волноваться и спокойно дождаться своего транспорта. Пропускать вперед маломобильных людей, пассажиров с маленькими детьми и всех, кому тяжелее, чем вам», — добавили в компании.

Машины подаются под посадку, исходя из ресурсов, имеющихся у перевозчика. Также добраться до места посадки в поезд или до места отдыха можно самостоятельно, напомнили в «Гранд Сервис Экспресс».

Ранее, 21 июня, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на республиканских АЗС прекращен отпуск топлива за наличный/безналичный расчет, а также по талонам для физических и юридических лиц.

«Топливо будет отпускаться только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым», — отметил Аксенов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как доехать до Крыма на машине

Добраться до Крыма на машине можно через Крымский мост — сейчас переправа открыта. По информации Telegram-канала «Крымский мост: оперативная информация», по состоянию на 13:00 в очереди со стороны Тамани находится 355 транспортных средств. Время ожидания составляет около часа.

При пересечении Крымского моста обязательному досмотру подлежат все легковые автомобили, находящиеся в них люди и их вещи. Гибридным авто и электромобилям проезд по Крымскому мосту запрещен. Водителям соответствующего транспорта предлагается воспользоваться сухопутным коридором, проходящим по трассе Р-280, от Ростова-на-Дону до Джанкоя.

Альтернативный вариант пути в Крым — через ДНР, Запорожье и Херсонскую область. В регионах также есть контрольные пункты досмотра автомобилей.

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