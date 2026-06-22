Женщина получила ранения после падения фрагментов БПЛА под Анапой

Женщина оказалась ранена после падения фрагментов дрона в поселке Супсех под Анапой, сообщил оперштаб Краснодарского края в мессенджере МАКС. Женщине оказали помощь и назначили амбулаторное лечение.

В поселке Супсех под Анапой в частном секторе упали фрагменты вражеских беспилотников. Осколочное ранение получила женщина 58 лет. Ей оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение, — сообщили в оперштабе.

Также в результате падения обломков дрона были зафиксированы повреждения по девяти адресам. Среди них — выбитое остекление, сломанная кровля и заборы.

Ранее пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что средства ПВО за 13 часов перехватили и уничтожили над регионами России и акваториями Черного и Азовского морей 141 украинский беспилотник. Отмечается, что все дроны были самолетного типа.

Также стало известно, что в результате атаки Вооруженных сил Украины возник пожар на промышленном предприятии в левобережной части Воронежа. Открытое горение было ликвидировано, в настоящее время пожар потушен, однако работы по разбору завалов продолжаются.