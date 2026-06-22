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22 июня 2026 в 21:16

Основатель Modern Talking обвинил Мерца в одержимости идеей войны

Музыкант Дитер Болен раскритиковал канцлера ФРГ Мерца за курс по Украине

Дитер Болен Дитер Болен Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press
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Немецкий музыкант Дитер Болен резко раскритиковал политику канцлера ФРГ Фридриха Мерца в отношении конфликта на Украине, передает Berliner Zeitung. По мнению основателя дуэта Modern Talking, глава правительства мыслит исключительно категориями войны, что вызывает у него серьезные опасения.

Зачем сейчас возводить бункеры? Что они задумали? Меня это пугает. Бункеры не строят просто ради шутки. Их возводят, когда предчувствуют, что приближается война, — убежден Болен.

Кроме того, певец упрекнул немецкие СМИ в предвзятом освещении ситуации. Он привел в пример атаки беспилотников, отметив, что удары с украинской стороны по РФ считаются допустимыми, тогда как ответные действия Москвы вызывают на Западе категорическое неприятие.

Ранее партия «Альтернатива для Германии» призвала Мерца покинуть свой пост, последовав примеру британского премьера Кира Стармера. В обращении политическая сила напомнила, что глава правительства Великобритании объявил об уходе на фоне резкого падения рейтингов, и подчеркнула, что игнорирование интересов граждан неизбежно ведет к краху любого политика.

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