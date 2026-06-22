«Превзошла Третий рейх»: Захарова упрекнула Европу в тотальной русофобии МИД РФ: руководство Европы по уровню русофобии превзошло нацистскую Германию

Современное руководство Европы превзошло Третий рейх по уровню русофобии, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова в докладе «Советская дипломатия в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: уроки и выводы», опубликованном на сайте ведомства. Дипломат указала, что сегодняшнее положение напоминает 30-е годы XX века.

Руководство объединенной Европы в своей русофобии во многом превзошло Третий рейх, открыто провозгласило начало подготовки к войне с Россией для нанесения нам «стратегического поражения», — отметила Захарова.

Ранее представитель МИД России заявила, что сатирическое стихотворение Самуила Маршака «Вся Европа», написанное на 37-й день Великой Отечественной войны, осталось актуальным и в наши дни. Захарова подчеркнула, что спустя 85 лет стих читается так, будто написан вчера.

До этого дипломат отметила, что после начала СВО Запад взял курс на оголтелую русофобию, а появление в странах Европы и Северной Америки миллионов украинских мигрантов лишь осложнило ситуацию в сфере безопасности.